سوفاك تكذب خبر توقف مصنعها في غليزان

كذبت سوفاك الجزائر، اليوم الاثنين 25 فيفري، المعلومات التي أوردتها بعض المواقع الالكترونية ، والتي تزعم توقف الإنتاج في مصنعها لتركيب السيارات في غليزان.

وقالت روزة منصوري مسؤولة الاتصالات بالشركة في تصريح خصت به موقع "كل شيء عن الجزائر" إن هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، ليس لنا أي توقف في مصنع سوفاك، ونحوز على جميع التصاريح والموافقات اللازمة لنشاطنا".

وأضافت أن للشركة برنامج طموح للغاية وتستعد لمعرض الجزائر للسيارات الذي سيعقد في أفريل المقبل، حيث قدمت وعودا للزبائن بأن يكون عرض سوفاك ناجحا ومليئا بالمفاجآت.

وكانت بعض المواقع الالكترونية قد أوردت أمس أن مصنع سوفاك لتركيب السيارات تم إغلاقه بسبب "عوائق إدارية"، مشيرة إلى أن الشركة لم تتمكن من استيراد جزاء السيارات أو جمركتها منذ 19 فيفري