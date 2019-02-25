شريط الاخبار
47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك يتوج بأوسكار أفضل فيلم تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة» « بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي» الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية «الأحداث أثبتت نجاعة المقاربة الجزائرية في حل الأزمات» طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية المحامون يخرجون في مسيرة «الكرامة» الخميس المقبل نفـــــاد استمـــــارات التوقيعـــــــات وراغبــــــون فــــــي الترشـــــــح يشتكـــــون أسعار النفط ترتفع إلى 67 دولارا للبرميل -المعارضة تبنت مطالب الشارع و»الأفافاس» يدعو لتأسيس «جمهورية ثانية» حزب العمال يُطلق مبادرة وطنية للم الشمل واحتواء الاحتجاجات من حق الجزائريين الاعتراض على مترشح لكن الفصل يبقى للصندوق مراكـــــــز الوسيـــــط تتكفــــل بعـــــلاج 22 ألــــف مدمــــــن عـــــبر الوطــــــن أنستينا يخرج عن صمته بعد الانتقادات الموجهة له بارتفاع قدر ب 15.8 مليون مشترك ....عدد زبائن جازي يواصل نموه في الربع الأخير من عام 2018 بن رحمة يسجل «هاتريك» ويطرق أبواب «الخضر» بونجاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري القطري «الخضورة» على بعد 3 نقاط من ربع نهائي «الشامبينز ليغ» دوما يعفو عن بن يوسف ويعيده إلى المجموعة 23 فيلما يتنافس على «الزيتونة الذهبية» لمهرجان الفيلم الأمازيغي بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة استقالة بالقناة الثالثة وإقالة مدير أخبار التلفزيون وصحفيو الإذاعة يحتجون «دروس التربية الإسلامية للطور الثانوي مرجع لأفكار التكفير والإقصاء» بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر «نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد الدالية تدعو إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة لتبرير العنف ضد المرأة «لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي» حجار يؤكد رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا تكتل النقابات المستقلة يشلّ المدارس لمدة يومين حمدي يرافع من أجل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية «نسيب للسياحة» يعزز التعاون مع مصر ودول إفريقية للترويج للسياحة الجزائرية البرلمان يصادق على قانون النشاطات الفضائية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني سلال يطمئن الجزائريين: «الأيام القليلة المقبلة ستكون هادئة»
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية

﻿قصد تسهيل المبادلات التجارية والاستثمارات

ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية

  25 فيفري 2019 - 19:31   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية

دعا مجلس الاعمال الجزائري الموريتاني الى ضرورة انشاء بنوك مختلطة بين البلدين أو فروع لبنوك في الجزائر ونواكشط قصد تسهيل المبادلات التجارية والإستثمارات، غير أن الملف المقترح من طرف المجلس على طاولة وزير المالية من أجل المناقشة.

 

أوضح، رئيس مجلس الأعمال الجزائري ـ الموريتاني، يوسف غازي، أن مقترح انشاء بنوك برؤوس أموال مختلطة لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى الهيئات المالية بالبلدين، قائلا» نقترح انشاء بنوك جزائرية ـ موريتانية أو فتح وكالات لبوك من البلدين قصد تسهيل عمليات الدفع عند الصفقات التجارية بين الجهتين دون المرور بالبنوك الأوروبية ،كما يهدف الملتقى بين البلدين الى بحث فرص الأعمال وإمكانيات الشراكة كما يتطرق للصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا وإيجاد حلول ملائمة لهذه الاختلالات على غرار حالة الطرقات التي لم يتم تعبدها في الجهة الموريتانية علما أنه تم في أوت الماضي فتح مركز حدودي بري بين البلدين.

في هذا السياق، قال المتحدث إنه أكثر من 750 كم من الطرقات هي مجرد مسالك صحراوية وهو ما يعيق العمليات التجارية ويرفع من كلفة نقل السلع، كاشفا عن اقتراحات قيد الدراسة بين مسؤولي البلدين لإشراك القطاع الخاص في الأشغال المتعلقة بهذه الطرقات.

من جهته، ركز نائب رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، رياض عمور، على ضرورة تطوير الطرقات والهياكل بهذا المركز الحدودي الذي ساهم منذ انشائه في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين والتي ارتفعت من 38 مليون دولار خلال 2016 الى 50 مليون دولار سنة 2017، مذكرا في الوقت ذاته، بأن البضائع التي كانت تمر إلى أوروبا تأخد هذا النهج وكانت تستغرق مدة شهرين لتصل قائلا «في الوقت الحالي، فإن فتح هذا المعبر الحدودي سمح بتقليص آجال وصول البضائع  والسلع وهذا ما شجع المتعاملين الجزائريين للتوجه بقوة إلى هذه السوق التي تعبر عن حاجياته المتزايدة للمنتجات الجزائرية. »

أضاف المتحدث ذاته، أن هناك منتجات غذائية موريتانية على غرار الأرز، الأسماك، اللحوم الحمراء والتي يمكن أن تستوردها الجزائر من موريتانيا بأسعار أكثر تنافسية مقارنة مع تلك التي يطبقها الممونين التقليديون لهذه المنتجات.

من جهته، قال رئيس احدى المؤسسات الموريتانية المشاركة في المنتدى، حمادي بوشرايا، إن شركته فتحت العديد من مساحات العرض في موريتانيا حيث تم عرض المنتجات الجزائرية على غرار الأجهزة المنزلية، المواد الغذائية، منتجات الطاقة والتي تعرف إقبالا متزايد من طرف المستهلكين الموريتانيين بهدف تطوير نشاط تسويق المنتجات الجزائرية والموريتانية من الجانبين، داعيا إلى إنشاء موانئ جافة على مستوى الحدود لتسهيل نقل البضائع وبالتالي تخفيض تكاليف النقل.

وسيلة قرباج

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات