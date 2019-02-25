﻿قصد تسهيل المبادلات التجارية والاستثمارات

ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية

دعا مجلس الاعمال الجزائري الموريتاني الى ضرورة انشاء بنوك مختلطة بين البلدين أو فروع لبنوك في الجزائر ونواكشط قصد تسهيل المبادلات التجارية والإستثمارات، غير أن الملف المقترح من طرف المجلس على طاولة وزير المالية من أجل المناقشة.

أوضح، رئيس مجلس الأعمال الجزائري ـ الموريتاني، يوسف غازي، أن مقترح انشاء بنوك برؤوس أموال مختلطة لا تزال في مرحلة النقاش على مستوى الهيئات المالية بالبلدين، قائلا» نقترح انشاء بنوك جزائرية ـ موريتانية أو فتح وكالات لبوك من البلدين قصد تسهيل عمليات الدفع عند الصفقات التجارية بين الجهتين دون المرور بالبنوك الأوروبية ،كما يهدف الملتقى بين البلدين الى بحث فرص الأعمال وإمكانيات الشراكة كما يتطرق للصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا وإيجاد حلول ملائمة لهذه الاختلالات على غرار حالة الطرقات التي لم يتم تعبدها في الجهة الموريتانية علما أنه تم في أوت الماضي فتح مركز حدودي بري بين البلدين.

في هذا السياق، قال المتحدث إنه أكثر من 750 كم من الطرقات هي مجرد مسالك صحراوية وهو ما يعيق العمليات التجارية ويرفع من كلفة نقل السلع، كاشفا عن اقتراحات قيد الدراسة بين مسؤولي البلدين لإشراك القطاع الخاص في الأشغال المتعلقة بهذه الطرقات.

من جهته، ركز نائب رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، رياض عمور، على ضرورة تطوير الطرقات والهياكل بهذا المركز الحدودي الذي ساهم منذ انشائه في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين والتي ارتفعت من 38 مليون دولار خلال 2016 الى 50 مليون دولار سنة 2017، مذكرا في الوقت ذاته، بأن البضائع التي كانت تمر إلى أوروبا تأخد هذا النهج وكانت تستغرق مدة شهرين لتصل قائلا «في الوقت الحالي، فإن فتح هذا المعبر الحدودي سمح بتقليص آجال وصول البضائع والسلع وهذا ما شجع المتعاملين الجزائريين للتوجه بقوة إلى هذه السوق التي تعبر عن حاجياته المتزايدة للمنتجات الجزائرية. »

أضاف المتحدث ذاته، أن هناك منتجات غذائية موريتانية على غرار الأرز، الأسماك، اللحوم الحمراء والتي يمكن أن تستوردها الجزائر من موريتانيا بأسعار أكثر تنافسية مقارنة مع تلك التي يطبقها الممونين التقليديون لهذه المنتجات.

من جهته، قال رئيس احدى المؤسسات الموريتانية المشاركة في المنتدى، حمادي بوشرايا، إن شركته فتحت العديد من مساحات العرض في موريتانيا حيث تم عرض المنتجات الجزائرية على غرار الأجهزة المنزلية، المواد الغذائية، منتجات الطاقة والتي تعرف إقبالا متزايد من طرف المستهلكين الموريتانيين بهدف تطوير نشاط تسويق المنتجات الجزائرية والموريتانية من الجانبين، داعيا إلى إنشاء موانئ جافة على مستوى الحدود لتسهيل نقل البضائع وبالتالي تخفيض تكاليف النقل.