شريط الاخبار
47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك يتوج بأوسكار أفضل فيلم تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة» « بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي» الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية «الأحداث أثبتت نجاعة المقاربة الجزائرية في حل الأزمات» طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية المحامون يخرجون في مسيرة «الكرامة» الخميس المقبل نفـــــاد استمـــــارات التوقيعـــــــات وراغبــــــون فــــــي الترشـــــــح يشتكـــــون أسعار النفط ترتفع إلى 67 دولارا للبرميل -المعارضة تبنت مطالب الشارع و»الأفافاس» يدعو لتأسيس «جمهورية ثانية» حزب العمال يُطلق مبادرة وطنية للم الشمل واحتواء الاحتجاجات من حق الجزائريين الاعتراض على مترشح لكن الفصل يبقى للصندوق مراكـــــــز الوسيـــــط تتكفــــل بعـــــلاج 22 ألــــف مدمــــــن عـــــبر الوطــــــن أنستينا يخرج عن صمته بعد الانتقادات الموجهة له بارتفاع قدر ب 15.8 مليون مشترك ....عدد زبائن جازي يواصل نموه في الربع الأخير من عام 2018 بن رحمة يسجل «هاتريك» ويطرق أبواب «الخضر» بونجاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري القطري «الخضورة» على بعد 3 نقاط من ربع نهائي «الشامبينز ليغ» دوما يعفو عن بن يوسف ويعيده إلى المجموعة 23 فيلما يتنافس على «الزيتونة الذهبية» لمهرجان الفيلم الأمازيغي بوتفليقة يعرض دواعي الاستمرارية لتدارك الإخفاقات مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة استقالة بالقناة الثالثة وإقالة مدير أخبار التلفزيون وصحفيو الإذاعة يحتجون «دروس التربية الإسلامية للطور الثانوي مرجع لأفكار التكفير والإقصاء» بن مسعود يبرز مدى تطور قطاع السياحة بالجزائر «نفطال» تفاوض أجانب لانتاج ملحقات قارورات غاز للسيارات بورصة اللحوم البيضاء تنهار بـ 50 دينار للكيلوغرام الواحد الدالية تدعو إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة لتبرير العنف ضد المرأة «لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي» حجار يؤكد رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا تكتل النقابات المستقلة يشلّ المدارس لمدة يومين حمدي يرافع من أجل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية «نسيب للسياحة» يعزز التعاون مع مصر ودول إفريقية للترويج للسياحة الجزائرية البرلمان يصادق على قانون النشاطات الفضائية المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني سلال يطمئن الجزائريين: «الأيام القليلة المقبلة ستكون هادئة»
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة»

دعوات لمراجعة استراتيجية وكالة دعم وتشغيل الشباب

تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة»

  25 فيفري 2019 - 19:40   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة»

تضاربت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي حول مسح ديون المستفيدين من دعم «أونساج» الذين عانو الإفلاس والتي اعتبرها في وقت غير بعيد من «المحرمات»، أين سيتم تسديدها من طرف صندوق ضمان القروض وإعادة جدولة ديون من تعجز عن سداد كل المستحقات المالية، التصريحات التي خلقت حالة من»الغموض» وأزمة «عدم ثقة» الشباب المستفيد من صيغة الدعم هاته فضلا عن عزوف الشباب عنها مستقبلا، في الوقت الذي من كان من المفترض مراجعة استراتيجية وكالة دعم وتشغيل الشباب للمشاريع المعنية بالدعم لتفادي فشل مشاريع بالعشرات وتحميل المستفيد عبء دفع الديون.

 

يبدو أن تصريحات زمالي الأخيرة والتي يخرج بها في كل مرة مطمئنة من جهة بمعالجة مشكل الديون العالقة على عاتق شباب « أونساج » الذي لم تنجح مشاريعه، وبين تحذيرات من عدم مسح ديون هؤلاء، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن سبب هذه التصريحات في كل مرة في الوقت الذي كان بالأجدر مراجعة استراتيجية وكالة دعم وتشغيل الشباب في منح دعمها لشباب عرفت مشاريعهم فشلا من الأشهر الأولى خاصة أولئك الذين استفادو من شاحنات متوسطة الحجم مختصة في نقل السلع والبضائع، والذي يؤكدون في كل مرة عدم قدرتهم على تسديد الديون في ظل النقص الفادح في الطلب على هذه الخدمة وضعف مداخيلها.

وكان زمالي قد جدد في سياق ذي صلة أول أمس، على موقفه الواضح والثابت والذي عبر عنه في أكثر من مناسبة، بخصوص وضعية الشباب المستفيدين من الدعم « تنويرا للرأي العام وحتى لا يقع شبابنا ضحية للتغليط والتلاعب بالتصريحات الإعلامية» –حسب تعبيره-. وأكد زمالي في تصريح له، بأن أغلبية الشباب المستفيدين من أجهزة الدعم يشتغلون بصفة عادية، يسددون قروضهم ويطورون مؤسساتهم ويساهمون في خلق الثروة ومناصب الشغل والدليل –حسبه- نسبة تحصيل وكالة أونساج لديونها بلغت 84 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحصيل وكالة «كناك» نسبة 64 بالمائة.

وأضاف زمالي، بالنسبة لأولئك الذين جسدوا مشاريعهم ويعانون من صعوبات في تسديد ديونهم، نعمل جاهدين على مرافقتهم ومساعدتهم والدليل على ذلك الاتفاقية التي أبرمت بين الجهازين والبنوك في سبتمبر 2017، لإعادة جدولة الديون والتخفيف من قيمة المبلع المُدان للشاب.

وتابع ذات الوزير، توضيحه أنه في حالة تعذر إنقاذ المشروع، أكد زمالي على أن صندوق ضمان القروض الذي يشترك فيه حاملوا المشاريع إجباريا، يتكفل بتعويض قروض البنك وذلك وفق الاتفاقية المبرمة ما بين المقاول والبنك، وهو ما أكدته الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على لسان مديرتها سميرة جايدر قائلة « لن نقوم بمتابعة من فشلوا في تسديد القروض قضائيا»، موضحة بأن 10 بالمائة من الشباب تم تسديد ديونهم من قبل الصندوق الوطني للقروض، فضلا عن تم تسديد ديون 9 بالمائة من المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة. وأضافت جايدر في ذات الموضوع، أن كل شاب صاحب مؤسسة مصغرة يعاني من عجز أو ديون، سيتدخل صندوق ضمان القروض، من خلال دفع 70 بالمائة من قيمة القرض البنكي للمؤسسة للبنوك، أي يحاول دفع جزء من ديونه، داعية في الوقت ذاته الشباب الذين يعانون من صعوبات مالية في تسيير مؤسساتهم أو فشلها بشكل تام التقدم إلى الوكالة من أجل إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم.

يذكر أن زمالي كذب في تصريح له نهاية جانفي المنصرم، ما أسماه بالشائعات التي تروّج لها بعض الجهات عن متابعات قضائية ضد الشباب الذين لم يسددوا ديون أونساج أو كناك، في ظل الإجراءات التحفيزية التي  تم إقرارها وجدد بالموازاة مع ذلك التأكيد أن مسح ديون « أونساج » و« كناك» يعد من المحرمات ولا مراجعة لهذا القرار»، مضيفا في ذات الصدد «من أخذ قرضا سيرده».

مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات