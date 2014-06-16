دعوات لمراجعة استراتيجية وكالة دعم وتشغيل الشباب

تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة»

تضاربت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي حول مسح ديون المستفيدين من دعم «أونساج» الذين عانو الإفلاس والتي اعتبرها في وقت غير بعيد من «المحرمات»، أين سيتم تسديدها من طرف صندوق ضمان القروض وإعادة جدولة ديون من تعجز عن سداد كل المستحقات المالية، التصريحات التي خلقت حالة من»الغموض» وأزمة «عدم ثقة» الشباب المستفيد من صيغة الدعم هاته فضلا عن عزوف الشباب عنها مستقبلا، في الوقت الذي من كان من المفترض مراجعة استراتيجية وكالة دعم وتشغيل الشباب للمشاريع المعنية بالدعم لتفادي فشل مشاريع بالعشرات وتحميل المستفيد عبء دفع الديون.

يبدو أن تصريحات زمالي الأخيرة والتي يخرج بها في كل مرة مطمئنة من جهة بمعالجة مشكل الديون العالقة على عاتق شباب « أونساج » الذي لم تنجح مشاريعه، وبين تحذيرات من عدم مسح ديون هؤلاء، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن سبب هذه التصريحات في كل مرة في الوقت الذي كان بالأجدر مراجعة استراتيجية وكالة دعم وتشغيل الشباب في منح دعمها لشباب عرفت مشاريعهم فشلا من الأشهر الأولى خاصة أولئك الذين استفادو من شاحنات متوسطة الحجم مختصة في نقل السلع والبضائع، والذي يؤكدون في كل مرة عدم قدرتهم على تسديد الديون في ظل النقص الفادح في الطلب على هذه الخدمة وضعف مداخيلها.

وكان زمالي قد جدد في سياق ذي صلة أول أمس، على موقفه الواضح والثابت والذي عبر عنه في أكثر من مناسبة، بخصوص وضعية الشباب المستفيدين من الدعم « تنويرا للرأي العام وحتى لا يقع شبابنا ضحية للتغليط والتلاعب بالتصريحات الإعلامية» –حسب تعبيره-. وأكد زمالي في تصريح له، بأن أغلبية الشباب المستفيدين من أجهزة الدعم يشتغلون بصفة عادية، يسددون قروضهم ويطورون مؤسساتهم ويساهمون في خلق الثروة ومناصب الشغل والدليل –حسبه- نسبة تحصيل وكالة أونساج لديونها بلغت 84 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحصيل وكالة «كناك» نسبة 64 بالمائة.

وأضاف زمالي، بالنسبة لأولئك الذين جسدوا مشاريعهم ويعانون من صعوبات في تسديد ديونهم، نعمل جاهدين على مرافقتهم ومساعدتهم والدليل على ذلك الاتفاقية التي أبرمت بين الجهازين والبنوك في سبتمبر 2017، لإعادة جدولة الديون والتخفيف من قيمة المبلع المُدان للشاب.

وتابع ذات الوزير، توضيحه أنه في حالة تعذر إنقاذ المشروع، أكد زمالي على أن صندوق ضمان القروض الذي يشترك فيه حاملوا المشاريع إجباريا، يتكفل بتعويض قروض البنك وذلك وفق الاتفاقية المبرمة ما بين المقاول والبنك، وهو ما أكدته الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على لسان مديرتها سميرة جايدر قائلة « لن نقوم بمتابعة من فشلوا في تسديد القروض قضائيا»، موضحة بأن 10 بالمائة من الشباب تم تسديد ديونهم من قبل الصندوق الوطني للقروض، فضلا عن تم تسديد ديون 9 بالمائة من المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة. وأضافت جايدر في ذات الموضوع، أن كل شاب صاحب مؤسسة مصغرة يعاني من عجز أو ديون، سيتدخل صندوق ضمان القروض، من خلال دفع 70 بالمائة من قيمة القرض البنكي للمؤسسة للبنوك، أي يحاول دفع جزء من ديونه، داعية في الوقت ذاته الشباب الذين يعانون من صعوبات مالية في تسيير مؤسساتهم أو فشلها بشكل تام التقدم إلى الوكالة من أجل إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم.

يذكر أن زمالي كذب في تصريح له نهاية جانفي المنصرم، ما أسماه بالشائعات التي تروّج لها بعض الجهات عن متابعات قضائية ضد الشباب الذين لم يسددوا ديون أونساج أو كناك، في ظل الإجراءات التحفيزية التي تم إقرارها وجدد بالموازاة مع ذلك التأكيد أن مسح ديون « أونساج » و« كناك» يعد من المحرمات ولا مراجعة لهذا القرار»، مضيفا في ذات الصدد «من أخذ قرضا سيرده».