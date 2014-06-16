حفاظا على التزاماتها اتجاه الزبائن

« بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي»

كشفت شركة بومار كومباني -الرائدة في السوق الجزائرية للصناعة الإلكترونية منذ عام 2001 -عن توقيعها لعقد شراكة جديد مع مؤسسة «كاي أو إس تكنولوجي»، الخطوة التي تضيف مزايا ذكية لهواتفها تطبيقا للإستراتيجية التطويرية للشركة في كل مرة لترقية منتوجاتها ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم، بما يرفع من حجم تنوع منتجاتها وكذا حجم صادراتها للسوق الخارجية.

أكد الرئيس المدير العام لشركة «بومار كومباني»، أن هذه الشراكة ستسمح بتوفير مزايا ذكية في هواتف تقليدية متواضعة المواصفات اعتمادا على نظام تشغيل ‹›كاي أو إس›› لتصبح أكثر تطورا وذات مواصفات مشابهة لتلك المتوفرة في الهواتف الذكية، وأضاف قائلا «بتوقيع هذه الشراكة ستتمكن شركة بومار كومباني من إدراج نظام التشغيل الأكثر شيوعًا» كاي أو إس « الى تشكيلة الهواتف التقليدية، اذ سيتم تجهيزها قريباً بميزات متقدمة مماثلة للمواصفات المتوفرة في الهواتف الذكية». وقال «هذه الأجهزة سوف تفتح حقبة جديدة للهواتف في الجزائر ، بالجمع بين مواصفات هاتف بسيط مع المواصفات الأساسية لهاتف ذكي بأسعار جد معقولة، و هذا رغبة منا في تلبية توقعات زبائننا و تعزيز الهدف الذي تصبو اليه بومـار كومباني لجعل التكنولوجيا في متناول الجميع».

ولفت بومدين إلى أن أكثر ما يميز هذا النظام أنه يتمكن من تقديم معظم الخدمات المطلوبة حاليا على هواتف تقليدية بسيطة، بما في ذلك خدمتي الجيل الثالث والرابع، بالإضافة إلى العديد التطبيقات مثل مساعد غوغل، « فايسبوك » وخرائط « غوغل »، « يوتيوب » و« تويتر ».

بهذه الشراكة، تحافظ « بومار كومباني » على التزامها تجاه زبائنها من خلال السعي الدائم والمستمر لتقديم لهم منتجات أكثر إبداعا.