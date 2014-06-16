تراجع أسعار النفط و هذا هو السبب

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.

وفي الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض عشرة سنتات أو 0.2 بالمائة، عن آخر إغلاق. ولامس برنت، الذي هبط 3.5 بالمائة يوم الاثنين، أدنى مستوى له منذ 14 فبراير يوم الثلاثاء عند 64.32 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5 بالمائة.

ويقول المحللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج. وزادت أسعار برنت 8.1 بالمائة بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير.

وأبدى ترامب يوم الاثنين قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.