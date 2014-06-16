البرميل عند عتبة 64 دولارا

دعوة ترامب لكبح جهود «أوبك» تهوي بأسعار النفط

جددت أسعار النفط تراجعها في السوق الدولية، حيث بلغت 64 دولارا للبرميل أمس، منخفضة بنسبة ثلاثة بالمائة، بسبب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك لكبح جهود المنظمة في رفع الأسعار.

تراجعت أسعار النفط أمس، لتواصل خسائرها بعدما انخفضت بنسبة ثلاثة بالمائة في الجلسة السابقة، عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك إلى الحد من جهودها في رفع الأسعار، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 64.66 دولارا للبرميل، بانخفاض عشرة سنتات أو 0.2 بالمائة، عن آخر إغلاق، ولامس برنت الذي هبط بنسبة 3.5 بالمائة وهو أدنى مستوى له منذ 14 فيفري عند 64.32 دولارا للبرميل، كما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولارا للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5 بالمائة.

ويرى المطلعون على الشأن النفطي أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة، والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج، وزادت أسعار برنت بنسبة 8.1 بالمائة بين الثامن والثاني والعشرين من الشهر المنصرم. في السياق ذاته، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه من أسعار النفط، وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. وقالت أداة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير حجم الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حيث زادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشرة من فيفري، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.1 مليون برميل، وارتفعت أسعار الخام في مركز التسلم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى 3.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بمقدار 57 ألف برميل يوميا، بينما استقرت معدلات التشغيل، وهبطت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 350 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى 1.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تهبط إلى 1.7 مليون برميل، وأظهرت البيانات أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 69 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.92 مليون برميل يوميا.