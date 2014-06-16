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لرفع حجم الإنتاج المحلي من السيارات

شركات مناولة رومانية تغري الجزائر لعقد شراكات ثنائية

  26 فيفري 2019 - 20:39   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
شركات مناولة رومانية تغري الجزائر لعقد شراكات ثنائية

العيد بن عمر: «لا مساس بالقاعدة 51 - 49 بالمائة»

من المرتقب إبرام اتفاقيات شراكة ثنائية بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ونظيرتها الرومانية في مجال المناولة، عبر زيارة وفد هام من رجال الأعمال والمتعاملين لزيارة مصانع السيارات والميكانيك القوية برومانيا، لتعزيز شراكات التعاون وترقية صناعة قطع الغيار، بما يرفع حجم إنتاج السيارات المحلية.

 

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية العيد بن عمر على هامش منتدى الأعمال الجزائري الروماني المنعقد بفندق الأوراسي أمس، أن الهدف من عقد اللقاء تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وكذا إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين الغرفتين لتفعيل مجالس أعمال كلا الغرفتين لعدم اجتماعهما منذ سنوات عديدة، إضافة إلى تعيين رؤساء مجالس جديدة لتحريك عجلة التعاون بين الطرفين، وهو ما سيتم عبر الاتفاقية التي تم عقدها اليوم –يوضح المسؤول- والمتضمنة شراكة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ونظيرتها الرومانية، بغية خلق مجموعات عمل ثنائية لكلا الطرفين وتطوير نشاطهما بما يرفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين مستقبلا، داعيا في الصدد إلى تشجيع التعاون الثنائي بين البلدين واستغلال فرص الشراكة الممكنة في مجالات عديدة من الإعلام والاتصال والفلاحة، وكذا الصناعات بمختلف أنواعها.

وكشف بن عمر في الشأن ذاته، عن إيفاد مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لرومانيا في أقرب الآجال، لزيارة المصانع المتخصصة في المناولة وصناعة السيارات، على غرار علامة «فورد» المعروفة، تحضيرا لإبرام شراكات ثنائية تحضيرا لبعث مشاريع مناولة جزائرية رومانية مستقبلا.

وثمّن المسؤول الأول عن «كاسي» في الصدد، التطور الذي تسجله صناعة السيارات برومانيا ومدى قوة صناعة الميكانيك، الأمر الذي جذب اهتمام المستثمرين الجزائريين بشدة بالموازاة مع مساعي الجزائر لتطوير الإنتاجية من سيارات «صنع بالجزائر» ورفع نسبة اندماجها، بما يساهم في خفض فاتورة واردات قطع الغيار السنوية التي تستنزف قرابة 2 مليار دولار سنويا، وبالتالي تراجع فاتورة الاستيراد.

وفيما يخص التعاون في القطاع الفلاحي، أفاد العيد بن عمر بأن غرفة التجارة والصناعة تسعى لرفع حجم التبادلات التجارية لصالح الجزائر، والذي ستعمل عليه «كاسي» خلال أكبر معرض للمنتجات الفلاحية برومانيا نهاية أكتوبر المقبل، حيث يعد فرصة هامة وسانحة لعرض المنتوج الفلاحي الجزائري والترويج له عبر تخصيص جناح خاص به، كاشفا في الصدد عن توقيع اتفاقية بين صافاكس وشركة المعارض الرومانية في أقرب الآجال بما يعزز التبادل أكثر، مشيرا إلى تطور القطاع الفلاحي الروماني فيما يتعلق بإنتاج القمح اللين الذي يصل إلى 16 مليون طن، فضلا عن الذرة التي تسجل حجم إنتاج يتراوح بين 10 و15 مليون طن. وعن دعوات رجال الأعمال الرومانيين بإعادة النظر في قانون الاستثمار وبالخصوص القاعدة الاقتصادية 51-49 بالمائة، حيث أكد محدثنا مجددا أن القاعدة خط أحمر، قائلا إن «القاعدة سيادية ولامساس بها»، مستدلا بنجاح عدة مشاريع ثنائية دون أي عرقلة من هذه المادة في ظل توفر حلول أخرى.

من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الرومانية ميهاي دربان، قيمة المبادلات التجارية بين البلدين والتي لم تتعد 400 مليون دولار خلال 2018 «غير كافية» وضعيفة، داعيا إلى تقوية الشراكات الثنائية ورفع القيمة بتطوير استثمارات جديدة، حيث قام ميهاي بعرض مجالات وفرص التعاون الممكنة مع الجزائر في مختلف المجالات، فضلا عن تصدير المنتوج الفلاحي للجزائر باعتبار رومانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

مريم سلماوي

 

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