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النّفط يرتفع مع مقاومة أوبك لضغوط ترامب

  27 فيفري 2019 - 11:04   قرئ 89 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النّفط يرتفع مع مقاومة أوبك لضغوط ترامب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي يبدو فيه أن أوبك ستلتزم بتخفيضات الإنتاج رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعا 44 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الرسمية يوم الأربعاء في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ولقيت أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات إمدادات منظمة أوبك التي اتفقت مع منتجين من خارجها مثل روسيا في أواخر العام الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار

 

 

 

 

 

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