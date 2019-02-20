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بهدف تطور العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا

  27 فيفري 2019 - 19:58   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا

تباحث وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع دولة موريتانيا، مشيدا بالتطور الذي عرفته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. 

استقبل يوسف يوسفي وفدا من الغرفة الموريتانية للتجارة والصناعة والزراعة بقيادة رئيس الغرفة، أحمد باب ولد أعلي، وبحضور سفير موريتانيا بالجزائر، بلاه ولد مكية حسب بيان للوزارة، تحوز «المحور اليومي» على نسخة منه. وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، واطارات من الوزارة، تباحث الجانبان سبل تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا. وأكد الوزير، بهذه المناسبة، رغبة الجزائر في تكثيف التعاون والتبادل الاقتصادي مع موريتانيا مشيدا بالتطور الذي عرفته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق، استعرض المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم الفروع الصناعية التي تعرف تطورا في الإنتاج على غرار مواد البناء، الحديد والصلب، الإلكترونيك والنسيج، مشيرا الى جهود الحكومة وتشجيعها لترقية الصادرات في هذه الفروع وذلك ضمن أولويات تنويع الاقتصاد الوطني، مبرزا سعي الوزارة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتوفير منتجات صناعية بنوعية وأسعار تنافسية مع احترام الالتزامات المقدمة. ومن جانبه، ثمن رئيس الغرفة الموريتانية للتجارة والصناعة والزراعة مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وبلاده متطرقا الى محاور أساسية اعتبرها ضرورية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين وهي المجال الإداري، ومجال المنشآت إضافة الى المجال المالي والمصرفي. كما أعرب الوفد الموريتاني عن رغبته في تأسيس شراكة اقتصادية مستمرة وثابتة مع الجزائر تسمح بالانتقال تدريجيا الى شراكات صناعية منتجة لاسيما في مجالات الإلكترونيك والخزف. للإشارة يأتي هذا اللقاء، على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني المنظم يوم الأحد الفارط بالتعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.

لطفي.ع

 
 

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