حرب التصريحات بين المنظمة وأمريكا تعود للواجهة

النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك»

ردت السعودية على ضغوطات ترامب على أوبك بتقييد ارتفاع الأسعار، بقولها «ضمان استقرار السوق النفطية قبل كل شيء»، التصريح الذي رفع بأسعار النفط مجددا فوق 66 دولار للبرميل، مما يؤكد عدم رضوخ أوبك لمطالب ترامب التهديدية، حرب التصريحات التي عادت للواجهة مجددا بين كبار منتجي أوبك وأمريكا، في الوقت الذي يرتقب الفاتح من مارس المقبل عقد روسيا لاجتماع لمناقشة اتفاق النفط العالمي.

ارتفعت أسعار نفط برنت بعد تصريحات ترامب مجددا بعد تأكيد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في رده على دعوات ترامب لأوبك بتخفيف جهودها لتعزيز أسعار النفط، قائلا «نأخذ الأمور ببساطة، والأولوية لاستقرار سوق النفط قبل كل شيء». وحذر الفالح من تقويض عديد السياسات الطاقوية للبلدان المستهلكة في إشارة إلى أمريكا، قائلا « زيادة إمدادات الطاقة التقليدية الضرورية لتلبية الطلب تحتاج إلى تريليونات الدولارات، لكن سياسات الطاقة للعديد من البلدان المستهلكة تقوض تطوير النفط والغاز»، متابعا بأن النفط والغاز سيواصلان الهيمنة على ساحة الطاقة العالمية لعقود عديدة مع زيادة الطلب عليهما، مضيفا بأن «أرامكو» بدأت تتوسع في إمدادات الغاز المحلية، وتعمل على إقامة نشاط غاز دولي رائد، وأضاف « دول أوبك وغير أوبك تضطلع بدورها في موازنة سوق النفط لكن مواصلة ذلك تتطلب استثمارات في وقتها ومعروض موثوق وطاقة فائضة ملائمة». وبالمقابل، اعتبر الفالح أنه من الصعب حاليا التكهن بتمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض، قائلا» الطلب سيتسارع من الربع الثاني فصاعدا وإن التزام أوبك+ بخفض الإنتاج سيتحسن». ويذكر أن أسعار النفط هوت أول أمس إلى سعر 44 دولارا، متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدى فيها قلقه بشأن أسعار النفط، داعيا منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى عدم رفع الأسعار، حيث غرد وقتها قائلا «أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة، العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش».