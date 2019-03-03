لقاء مع الفلاحين والمزارعين لتوجيههم وإرشادهم هذا الأسبوع

الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا

حد كحيل: الإنتاج سيكون بين 50 و60 قنطارا في الهكتار

تتجه الحكومة من خلال استراتيجيتها لتقليص فاتورة استيراد الحبوب نحو إنتاج القمح الصلب في الجزائر ما بين 50 و60 قنطاراً في الهكتار الواحد وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيتم هذا الأسبوع لقاء بين التكتل الجزائري للتصدير الخضر والفواكه و100 فلاحا أو مزارع من أجل توجيههم وإرشادهم لكيفية زراعة البذور التي تم استيرادها من سويسرا.

كشف رئيس التكتل الجزائري لمصدري الخضر والفواكه، توفيق حدكحيل، في تصريح خص به، «المحور اليومي»، عن تحضر للقاء الأربعاء المقبل بفندق ماريوت بقسنطينة مع 100 فلاح ومزارع من أجل توجيههم وإرشادهم إلى كيفية زراعة بذور القمح الصلب التي تشرع الجزائر في إنتاجها قريبا محليا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كجزء من تطوير قطاع المحاصيل الحقلية قائلا «إنه تم استدعاء أفضل الفلاحين والمزارعين الجزائريين من جميع المناطق الجزائرية، بالإضافة إلى المتحدثين الرسميين للإدارة في القطاع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين إنتاجية الحبوب في الجزائر.

وتابع توفيق حدكحيل، على أنه تم اختيار ولاية قسنطينة بالضبط مدينتي الخروب ووادي زناتي من أجل زراعة حبوب القمح الصلب كون هذه المناطق صالحة للزراعة وتحتوي على تربة جد جيدة، حيث قدر ـ المتحدث ذاته ـ الإنتاج ما بين 50 إلى 60 قنطارا في الهكتار الواحد سنويا.

ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول عن تكتل الجزائر لمصدري الخضر والفواكه أن الجزائر استطاعت تحقيق وفرة نسبية في القمح الصلب الذي تخطت عتبة إنتاجه الـ 20 قنطارا في الهكتار الواحد رغم الظروف المناخية الصعبة، موضحا أن هذه الأخيرة كانت تابعة للخارج في تلبية احتياجاتها من القمح الصلب لكن تمكنت من فرض استقلاليتها في إنتاجه، مؤكدا أن عملية الاستيراد في تراجع مستمر، وأن توجه الجزائر نحو زيادة إنتاح القمح الصلب سيقلص 30 بالمائة من نسبة الاستيراد. وحسب تقديرات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فإن الجزائر استوردت ما يقدر بـ 8.4 مليون طن من الحبوب في 2017 ، مسجلة مقارنة بسنة 2016، والتي تم فيها استيراد 9.1 مليون طن، معلنا عن إقحام الديوان من الآن فصاعدا في عملية الإنتاج بعدد بعدما كانت مهامه تقتصر على تسيير الاستيراد، متوقعا بذلك تحقيق مردود يصل إلى 60 قنطارا في الهكتار الواحد من خلال امتلاك وتسيير المساحات الزراعية في ولايات أدرار والأغواط وغرداية وتبسة وهي المهمة التي سيضطلع بها الديوان علاوة على دوره الأساسي المتمثل في الاستيراد .

وسيلة قرباج