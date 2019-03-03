أحدهما يمنح المشترك 40 جيغابايت أنترنت شهريا بسعر 2000 دينار

عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية!

تعود «جازي» هذا الأسبوع مع عرض «جازي كونفور»، بعد عرضي «هايلة ماكسي» و»فليكسي نت»، وهو عرض جديد لزبائن الدفع البعدي حيث يقدم لهم المزيد من الأنترنت والعديد من المزايا الأخرى بأسعار جد تنافسية.

يقدم عرض «جازي كونفور» خيارين، أحدهما يمنح المشترك 40 جيغابايت انترنت شهرياً بسعر 2000 دينار، والآخر 60 جيغابايت شهرياً مقابل 3000 دينار فقط، كما أن العرض الجديد ليس عرضا ترويجيًا، ولكنها عرض دائم، حيث سيبقى رصيد الأنترنت الممنوح ثابتا بدون تغيير، هذا العرض مخصص للزبائن الذين يبحثون عن المزيد من الراحة في اتصالاتهم اليومية من خلال اقتراحه لنمطي استهلاك مختلفين يتوفران على الامتيازات التالية: مكالمات ورسائل نصية قصيرة غير محدودة نحو شبكة جازي، 500 دقيقة و 800 دقيقة على التوالي من المكالمات إلى الشبكات الوطنية الأخرى، 30 دقيقة و 60 دقيقة على التوالي من المكالمات الدولية، فوترة المكالمات بالثانية وبداية من الثانية الأولى للاتصال، حرية اختيار سقف الاستهلاك بجعله حرا أو التحكم فيه من طرف المشترك مع إمكانية اختيار رقم متميز يبدأ بـ 0770 وهو من الأرقام المفضلة لدى الجزائريين، ويتوفر عرض جازي كونفور في محلات بيع جازي في جميع أنحاء الوطن.