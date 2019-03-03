شمل عمليات التنقيب، الحفر وتحليل البيانات

قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز

ثمّن وزير الطاقة مصطفى قيطوني التطور الذي تشهده رقمنة قطاع المحروقات، سواء ما تعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف أو تحليل البيانات المتعلقة بالآبار ومراقبتها، الأمر الذي يسهم في ترقية الإنتاج الطاقوي تطبيقا للاستراتيجية التطويرية آفاق 2030 بهدف الرفع من مداخيل الجزائر من عائدات النفط والغاز.

دعا الوزير خلال ورشة عمل حول رقمنة قطاع المحروقات بالجزائر العاصمة، إلى بذل المزيد من الجهود لمواصلة تطوير رقمنة قطاع المحروقات بالجزائر وذلك رغم التقدم الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال.

وأوضح قيطوني قائلا «لقد سجلنا تقدما كبيرا فيما يخص رقمنة القطاع، على غرار الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد والمعالجة الزلزالية والحفر الأفقي وتحليل البيانات المتعلقة بالآبار وتصميم الخزانات ومراقبة المرافق»، مضيفا بأنه يبقى علينا فعل الكثير في مجال تصوير باطن الحقول والصيانة الوقائية مع تحسين أفضل للمسعى الصناعي والتسيير.

وأكد قيطوني بأن نجاح عملية الرقمنة في الوظائف المهمة في القطاع كالعمل الزلزالي وتصميم الخزانات على وجه الخصوص، يساعد على التوصل إلى تحقيق الاهداف المنشودة لقطاع الطاقة.

وتتمثل تلك الأهداف - حسب الوزير- في السعي إلى تحسين نسبة نجاح نشاط الاستكشاف والرفع من احتياطات الاسترداد على مستوى المناجم التي هي في طور الاستغلال وتفعيل مردودية الشبكات الغازية والبترولية مع الحد من تكلفة الاستغلال بما فيها أثناء مرحلة التصنيع إلى جانب المساهمة في حماية البيئة.