شريط الاخبار
آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018 قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية! «أونات» يطلق عملية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية تصدّع في بيت علي حداد «المخربون بلطجية «مزطولون» و«مسبوقون قضائيا» عزوف عن المجلس الدستوري والأنفاس تُحبس على انسحـاب بوتفليقة 30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين إنتاج 6 ملايين طن من الحديد قريبا أمهــــات عازبــــات يقبعــــن فـــــي السجــــون بسبـــب جرائــــم قتــــل فــــي حــــق أطفالهــــن ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك» ربع مليون طالب في الاحتجاجات المطالبة بالتغيير قوات الجيش تكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست 70 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني التنديد بالرقابة والمطالبة باحترام الخدمة العمومية لوح يشيد بوعي الشباب الجزائري ويدعوهم للتمييز بين «الأصيل والدخيل» مؤسسة الترقية العقارية تطمئن بتسديد المستحقات لاستكمال السكنات في آجالها الحماية المدنية تعد برنامجا متنوعا للوقاية من الأخطار الجزائر تحتل المرتبة الرابعة إفريقيا الفصل في ملف المهن الشاقة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل الأساتذة الجامعيون يشاركون الطلبة وقفتهم الاحتجاجية
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز

شمل عمليات التنقيب، الحفر وتحليل البيانات

قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز

  03 مارس 2019 - 20:43   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز

ثمّن وزير الطاقة مصطفى قيطوني التطور الذي تشهده رقمنة قطاع المحروقات، سواء ما تعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف أو تحليل البيانات المتعلقة بالآبار ومراقبتها، الأمر الذي يسهم في ترقية الإنتاج الطاقوي تطبيقا للاستراتيجية التطويرية آفاق 2030 بهدف الرفع من مداخيل الجزائر من عائدات النفط والغاز.

دعا الوزير خلال ورشة عمل حول رقمنة قطاع المحروقات بالجزائر العاصمة، إلى بذل المزيد من الجهود لمواصلة تطوير رقمنة قطاع المحروقات بالجزائر وذلك رغم التقدم الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال.

وأوضح قيطوني قائلا «لقد سجلنا تقدما كبيرا فيما يخص رقمنة القطاع، على غرار الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد والمعالجة الزلزالية والحفر الأفقي وتحليل البيانات المتعلقة بالآبار وتصميم الخزانات ومراقبة المرافق»، مضيفا بأنه يبقى علينا فعل الكثير في مجال تصوير باطن الحقول والصيانة الوقائية مع تحسين أفضل للمسعى الصناعي والتسيير.

وأكد قيطوني بأن نجاح عملية الرقمنة في الوظائف المهمة في القطاع كالعمل الزلزالي وتصميم الخزانات على وجه الخصوص، يساعد على التوصل إلى تحقيق الاهداف المنشودة لقطاع الطاقة.

وتتمثل تلك الأهداف - حسب الوزير- في السعي إلى تحسين نسبة نجاح نشاط الاستكشاف والرفع من احتياطات الاسترداد على مستوى المناجم التي هي في طور الاستغلال وتفعيل مردودية الشبكات الغازية والبترولية مع الحد من تكلفة الاستغلال بما فيها أثناء مرحلة التصنيع إلى جانب المساهمة في حماية البيئة.

م.س

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات