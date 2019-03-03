خبراء يحمّلون البنوك التلاعب بالأموال المطبوعة تحت ضغط رجال أعمال

القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018

حذر خبراء الاقتصاد من استمرار الحكومة في سياسة التمويل غير التقليدي وطبع النقود فوق المستويات المعقولة والذي بلغ 6500 مليار دج بطبع 4000 مليار دج خلال سنة 2018 فقط، مما يهدد بتدهور شديد للقدرة الشرائية وقفز لنسب التضخم خلال 2019 إلى 8 بالمائة، محملا الخبير الدولي مبارك سراي، البنوك مسؤولية تغير وجهة الأموال المطبوعة لمنح قروض تجارية تحت ضغوطات لمتعاملين اقتصاديين ورجال أعمال.

فتحت الحكومة باب طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي، على مصرعيه دون الأخذ بعين الاعتبار الانهيار الشديد للقدرة الشرائية للجزائريين مقابل ارتفاع الطلب، حيث تجاوزت كل المستويات في طبع النقود والتي بلغت نهاية جانفي المنصرم حسب الأرقام الرسمية، بعد أن تم الكشف عن طباعة 6556 مليار دينار، والدليل طبع بنك الجزائر لأزيد من 4000 مليار دج، بعدما قدرت حجم الأموال المطبوعة نهاية 2017 بـ 2185 مليار دج حسبما أبرزته الأرقام الرسمية. ومن جهتهك انتقد الخبير الدولي في الشؤون الاقتصادية عبد المالك امبارك سراي في حديث لـ»المحور اليومي»، استمرار طبع النقود سيهيء هذه الكتلة النقدية الضخمة التي فاقت كل التوقعات وتفوق بكثير 7000 مليار دج، لمرحلة ارتفاع الأسعار وتطور نسب التضخم لامحالة في منحاها التصاعدي ستشهدها البلاد خلال 2019 بتوقع وصولها إلى 8 بالمائة، بسبب هذا القرار ضف إلى ذلك قرار الحكومة في فتح باب الاستيراد على مصرعيه وفرض رسوم تصل إلى 200 بالمائة.

وانتقد ذات الخبير، مواصلة البنوك لطبع النقود مما سيهدد بضعف القدرة الشرائية للجزائريين بانهيار شديد للدينار وارتفاع الأسعار في ظل السيولة المالية المرتفعة في السوق مقابل قيمة إنتاج متدنية وعرض إنتاجي ضعيف مقابل زيادة الطلب، مجددا مطالبته للحكومة بوقف استنزاف الأموال من البنوك دون أي تغير في قيمة الإنتاج.

وشدد سراي في ذات السياق، قائلا «البنوك مُطالبة بتشديد الرقابة على وجهة الأموال المطبوعة لكي لاتذهب لغير الوجهة المخصصة لها»، موضحا في ذات الصدد أن الأموال تستهدف بها الحكومة وجهتين لاثالث لهما، حيث تم اللجوء لطبع النقود لدفع الديون المترتبة عن الشركات الوطنية والأجنبية لـ4 سنوات مضت ابتداء، إضافة إلى تمويل استثمارات منتجة ومشاريع اقتصادية.

وراح خبراء الاقتصاد بعد إقرار الحكومة اللجوء للتمويل غير التقليدي منذ سنتين، قد حذروا مسبقا من ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات متطورة نتيجة طبع نقود تفوق قيمة الإنتاج المحلي، خاصة وأن قيمة الإنتاج المحلي لاتتوافق مع حجم ونوعية الطلب الجزائري، فضلا عن حظر الحكومة مطلع السنة الجارية استيراد أزيد من 900 منتوج من الخارج، الأمر الذي خلق ندرة في مختلف السلع والمواد الإستهلاكية ما ألهب أسعارها.

ومن جهته، كان الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية فارس مسدور، قد أبرز في تصريح سابق خص به الـ»المحور اليومي» بأن قرار الحكومة بالتوجه نحو التمويل غير التقليدي وطبع مزيد من النقود أدى إلى الرفع من حجم الكتلة النقدية بالسوق، مما أحدث خللا في قانون العرض والطلب بارتفاع نسبة الطلب مقابل عرض محدود من السلع والمنتجات ما يتسبب في التهاب الأسعار وخنق جيب المواطن البسيط علاوة على إضعاف قدرته الشرائية أكثر فأكثر، موضحا بقوله لو «أن قيمة الإنتاج المحلي بـ5 ملاياير دولار وقابلتها قيمة الكتلة النقدية المتوفرة في السوق بـ10 ملايير دولار فهنا يكمن الخلل في الـ5 مليارات دولار الإضافية التي ترفع بورصة أسعار المواد واسعة الاستهلاك وترفع معها نسب التضخم» .