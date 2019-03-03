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لم تمرّرها بسبب عدم إعادة تحيين برمجتها

آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة

  03 مارس 2019 - 20:46   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة

 يبدو أن الحكومة تسرعت في إطلاق الأوراق النقدية الجديدة إلى السوق، لاسيما بعد عدم تمكن آلة حساب النقود من تمرير تلك الأوراق التي استحدثها بنك الجزائر مؤخرا، لتعتبر بذلك في مرتبة المزورة التي لا تمر من الآلة.

 

وجد كبار التجار ممن يتعاملون بأموال كبيرة في نشاطهم صعوبة في حساب الأوراق النقدية الجديدة بعدما رفضتها آلات حساب النقود، معتبرة إياها أوراقا مشكوك فيها، كما استغرب موظفون لدى البنوك الجزائرية، عدم سماح الآلة بمرور هذه الأوراق.   وتخوف التجار من تداول أموال مزورة في الوقت الراهن بحكم أن تزوير النقود سيكون سهلا بهذه الطريقة، لاسيما أن الآلة لن تستطيع ضبطها، فيما طالب آخرون بعدم التعامل بهذه الأوراق إلى غاية إيجاد حل لهذه المشكلة.   وفي سياق ذي صلة، تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبين نقل مجموعة من الموظفين في أحد البنوك الجزائرية، استغرابهم للمسؤولين، بعد رفض آلة حساب الأوراق النقدية تمرير تلك الأوراق الجديدة من فئة ألف دينار. من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي فارس مسدور رفض آلات حساب النقود تمرير الأوراق النقدية الجديدة إلى عدم تحيين برمجة عمل هذه الآلات لتتماشى مع الأوراق النقدية الجديدة، قائلا في تصريحه لـ «المحور اليومي» « إن الجهات الوصية أخطأت في إطلاق الأوراق النقدية الجديدة قبل تحيين برمجة آلات حساب النقود الموجودة في الأسواق التجارية وحتى في البنوك». وفي السياق ذاته، تساءل الخبير الاقتصادي حول الهدف من إطلاق أوراق نقدية جديدة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود رغبة من الحكومة لإدخال الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية فإنه يستوجب تحديد فترة قصيرة لاستبدال تلك الأموال بأموال جديدة وهو الأمر الذي لم يحدث على حد قوله، مضيفا «لا توجد نية صادقة من طرف الحكومة لجمع وتنشيط الأموال المكتنزة بالبيوت». للتذكير، أصدر بنك الجزائر خمسة أنظمة جديدة، تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 500 و1000 دينار، وقطعة نقدية من فئة 100 دينار جزائري، بمواصفات مغايرة لتلك الموجودة حاليا. 

لطفي العقون

 

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