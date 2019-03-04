الجزائر تطرح مناقصة لشراء القمح

أفاد تجار أوروبيون اليوم الإثنين، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد، حسبما أوردته وكالة رويترز.

وأضافوا أن المناقصة سَتُغلق غدا الثلاثاء الخامس من مارس.

ويجب أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 6 مارس.

يمكن توريد القمح الصلد من مناشئ خيارية من محصولي 2018 و2019.

وتطلب الجزائر الشحن في موعدين: من 1 إلى 15 أفريل ومن 16 إلى 30 من ذات الشهر.

الأحجام في مناقصات الحبوب الجزائرية اسمية وكثيرا ما يشتري البلد أكثر من الكميات المقررة بادئ الأمر.

وفي مناقصته السابقة، كانت في 25 جانفي، اشترى الديوان المهني حوالي 200 إلى 250 ألف طن بعد أن طلب عروضا لخمسين ألف طن.