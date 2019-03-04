﻿المجمّع يسعى لتغطية الطلب المحلي واقتحام أسواق دولية

«أقرولوغ» يستثمر 42 مليار دينار لتطوير شعبة اللحوم وتنظيم تصديرها

جلاب يترأس ورشة عمل لدعم ملف المتعامل التجاري الجزائري

يعتزم مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك تطوير شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا القواعد اللوجستيكية، باستثمار قدرت قيمته بـ42 مليار دج، لتغطية الطلب المحلي والتوجه للتصدير بقوة واقتحام السوق الدولية خلال سنة 2019، مما يرفع من حجم عائدات صادرات المنتوج المحلي خارج النفط.

أبرز الرئيس المدير العام لـ«اقرولوغ» جهيد زفزاف، أن مساعي المجمع تكمن في أن يكون قاطرة لجميع المنشآت التي أسسها من أجل اقتحام السوق الدولية خلال 2019، والتي تندرج ضمن رهانات المجمع، موضحا بأن برنامج تطوير شعبة اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا شبكة النقل المجسد السنة الحالية إضافة للمزارع النموذجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عقد «أقرولوغ» شراكة مع متعاملين جزائريين والتي وصل مبلغ الإستثمار 183 مليار دينار في محيط يقدر بـ 27 ألف هكتار عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضاف زفزاف في ذات الشأن، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى أن المجمع يسهم باستثمار جد هام في تطوير هذه الشعب بإنشاء مركبات وفق المعايير الدولية والتي بدأت حيز النشاط أواخر سنة 2017، إضافة إلى ذلك -يؤكد المتحدث- يهدف المجمع إلى إنشاء حوالي 650 ألف متر مكعب منها 300 ألف منها تنشط حاليا في تطوير النشاط لفلاحي وخاصة الضبط الفلاحي، منوها إلى أن المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع تضبط بطريقة اقتصادية بدون اللجوء لأي دعم من الدولة.

وكشف زفزاف في سياق غير بعيد، عن عمل ورشة يترأسها وزير التجارة الذي يقوم حاليا بعمل جواري مع كل المتعاملين من أجل دعم ملف المتعامل التجاري الجزائري ليكون منافسا قويا، مشيرا إلى حث الوزير على الاستمرارية في التصدير على مستوى السوق الدولية ويكون هذا عن طريق فضاء يجمع المتعاملين التجاريين. وأوضح جهيد زفزاف، أن المجمع ينشط في عدة شعب ومجالات منها شعبة اللحوم الحمراء والدواجن من المنبع إلى المصب وشعبة التبريد أو القواعد اللوجستيكية والتي تكمن مهمتها في تثمين المواد الفلاحية. وأضاف أن المجمع ينشط في الشعب التي تمثل جسرا للاقتصاد أو الإنتاج الفلاحي والذي يقدر حاليا بـ3000 مليار دينار أو ما يعادل 30 مليار دولار وهذا يوضح مدى أهمية هذه الشعب في الاقتصاد الفلاحي و يحاول ان يكون قاطرة في هذا المجال كما أنه دخل في دينامكية تطوير هذه الشعب.