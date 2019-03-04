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ستُستخدم لأغراض سلمية

قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية

  04 مارس 2019 - 20:58   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.وأوضح قيطوني أن الطاقة النووية تعد أحد الخيارات الهامة المتوفرة لدى الجزائر بالإضافة إلى الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها، والتي ستكفل مستقبل الأجيال القادمة،

 

قال قيطوني خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية في جلسة علنية، أمس، أن الجزائر تسعى من خلال وضع إطار قانوني منظم للأنشطة النووية إلى السماح لقطاع الطاقة من احتلال مكانة هامة في الاقتصاد الوطني وفي لعب دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي سياق ذي صلة، أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة، أن الاستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مرفقة ببرنامج التكوين قصد اكتساب المعرفة والتحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كالصحة والفلاحة والموارد المائية، على حد قوله، كاشفا عن إنشاء محافظة للطاقة الذرية من مهامها وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير التقنيات والتطبيقات النووية إلى جانب إنشاء مفاعلين للبحث والتكوين وهما مركز درارية بالعاصمة ومركز برين بالجلفة، قائلا إن الوزارة الوصية قدمت مشروع اعادة تأهيل مركز درارية ومركز برين إلى الأرجنتينين والصينين على التوالي.

 وذكر الوزير أن الجزائر كانت قد وقعت على 15 اتفاقية تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج سلمي لاستخدام الطاقة النووية، يتطلب وضع إطار قانوني  يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة، مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية والمتكون من  19 فصلا يحتوي على 156 مادة، مؤكدا  أن صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية  وهي الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية، موضحا في الوقت ذاته، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية.  وفي سياق متصل، أوضح قيطوني أن مشروع القانون يتضمن عدد من الفصول المتعلقة بـ «الأمان والأمن والحماية من الإشعاع»، حيث تغطي هذه الجوانب كافة مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي بالاستناد على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال وعلى الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر. وبخصوص نظام التراخيص المنصوص عليه في أحد فصول مشروع القانون، فقد أكد الوزير أنها «إلزامية» لممارسة هذه الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية حيث «تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين.» وبشأن، منظومة التفتيش، أكد الوزير أن مشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان والأمن، حيث يمكن لها في أي وقت وبمبادرة منها أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض على حد قوله. وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة 138 من المشروع برفع الحد الأدنى لعقوبة السجن إلى 5 سنوات بدلا من سنتين، ورفع الحد الأقصى لهذه العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، فضلا عن رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 5 ملايين دينار جزائري ورفع الحد الأقصى إلى 10 ملايين دينار جزائري على كل من يقوم بدون ترخيص مطلوب بتشغيل منشأة نووية، حيازة مواد نووية أو مصادر مشعة، ممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية، القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو التنازل أو التحويل بأي شكل من الأشكال لمواد نووية أو لمصادر الإشعاعات المؤينة، القيام بنقل مواد نووية أو مصادر مشعة.

لطفي .ع

 

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