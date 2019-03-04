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العروض ستبقى سارية إلى الأربعاء المقبل

الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب

  04 مارس 2019 - 21:02   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب

أطلق الديوان الوطني المهني للحبوب مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب، في الوقت الذي تتجه الحكومة من خلال إستراتيجيتها نحو إنتاج القمح الصلب في الجزائر ما بين 50 و60 قنطاراً في الهكتار الواحد سنويا وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، في حين يقدر خبراء الزراعة عجز الجزائر في مادتي القمح والشعير بـ 15 مليون قنطار. 

 

أكد تجار الأوربيون حسب ما نقلت وكالة «رويترز»، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب، مضيفا أن المناقصة ستغلق اليوم، حيث ستبقى العروض سارية إلى غاية الغد 6 مارس، كما يمكن توريد القمح الصلب من مناشئ خيارية من محصولي 2018 و 2019 . وفي السياق ذاته، تطلب الجزائر الشحن خلال الفترة الممتدة من 1 إلى غاية 15 أفريل ومن 16 إلى 30 من ذات الشهر، علما أن الاحجام في مناقصات الحبوب الجزائرية اسمية وكثيرا ما يشتري البلد أكثر من الكميات المقرر في بادئ الأمر.

وللإشارة، اشترى الديوان الوطني لمهني الحبوب بالجزائر حوالي 200 الى 250 ألف طن بعد أن طلب عروضا لخمسين ألف طن. وسبق وأن أكد خبير التنمية الزراعية،أكلي موسوني، في تصريح لـ «المحور اليومي»، أن الجزائر بإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي لها في مادتي القمح الصلب والشعير بداية من سنة 2020، مشيرا في الوقت ذاته أنه يرتقب بلوغ أكثر من 70 بالمائة من الاكتفاء الذاتي من مادة القمح والصلب وأكثر من 90 بالمائة بالنسبة لمحصول الشعير وهذا بفضل الإجراءات التي سيتم اعتمادها في مجال الحرث والبذر، فإن المردودية المنتظرة ستصل إلى 40 قنطارا في الهكتار الواحد، أي بزيادة إنتاج إجمالية قدرها مليون قنطار، وأكد المتحدث ذاته، أن الجزائر سوف تعتمد دائما على استيراد القمح اللين، بسبب الظروف المناخية التي هي غير مواتية لزراعة هذا النوع من القمح، دون أن تعمل الوصاية على تدعيم شعبة القمح الصلب والشعير، وهي منتجات في المتناول إذ تعرف الجزائر بكونها منتجة للقمح الصلب ذي الجودة العالية.

وسيلة قرباج

 

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