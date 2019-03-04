العرض متاح إلى غاية نهاية الشهر

«سوفاك» يعرض تخفيضات مغرية للجزائريين

كشف مجمع «سوفاك» الممثل الحصري لعلامات «فولسفاغن» و»أودي» و»سيات» بالإضافة إلى «بورش»عن تخفيضات مغرية للجزائريين تصل إلى 35 مليون سنيتم على بعض أنواع من السيارات.

أكد بيان المجمع أن العرض ممتدة الى غاية 31 من الشهر الجاري والتخفيضات خصت مل من السيارتين النفعيتين «كادي كولاكسيو» والتي تم تخفيضها بعشرة ملايين سنتيم، ليتم تسويقها بـ 33 مليون سنتيم، فيما وصل التخفيض إلى 30 مليون سنتيم على مركبة «كادي إديسيو»، ليصبح سعرها محددا بـ 380 مليون سنتيم، وهي التخفيضات التي قدمها المجمع للجزائريين. وفي ذات السياق، أعلنت علامة «أودي» التابعة لنفس المجمع، تمديد عرضها الخاص بشهر فيفري الماضي إلى مارس الجاري، حيث يشمل العرض الترقوي ثلاثة أنواع وهي 3 سبورت باك، وكذا «برلين» بتصميم رياضي، حيث تصل قيمة التخفيض إلى 35 مليون سنتيم على المركبات الرياضية 3 أ على غرار «سبورت باك « و «سبورث لاين»، ليصل بذلك سعرها إلى 595 مليون سنتيم، فيما يصل سعر 3 أ برلين وسبورت لاين إلى 599 مليون سنتيم.