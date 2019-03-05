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صالون "سيرتا- سياحة 2019" لتبادل خبرات التكوين والترويج السياحي المحلي والأجنبي

  05 مارس 2019 - 13:37   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
صالون "سيرتا- سياحة 2019" لتبادل خبرات التكوين والترويج السياحي المحلي والأجنبي

من المنتظر تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار "سيرتا-سياحة 2019" في الفترة الممتدة مابين 28-31 مارس، بمشاركة مهنيين محليين وأجانب في المجال بهدف تبادل خبرات التكوين وفرص الترويج السياحي المحلي لقسنطينة، لتعزيز الوجهة القسنطينية وتسليط الضوء على مؤهلاتها السياحية.

وأوضح المدير المحلي للسياحة والصناعات التقليدية نور الدين بونافع، خلال ندوة صحفية، أن الطبعة الثالثة للصالون الدولي للسياحة والأسفار "سيرتا – سياحة 2019"، المنعقدة نهاية الشهر الجاري بساحة أحمد باي بوسط مدينة قسنطينة بمشاركة 60 مهنيا جزائريا وأجنبيا، حيث تنظم الحدث نادي المتعاملين في مجال للسياحة والديوان للسياحة لقسنطينة بالتعاون مع المديرية المحلية للسياحة والصناعات التقليدية ستجمع المهنيين المتخصصين في مجال الفندقة ووكالات الأسفار والسياحة وتخصصات أخرى في التكوين الفندقي والسياحي.

وأفاد المسؤول ذاته، بأن صالون "سيرتا - سياحة 2019"، سيحمل قيمة مضافة لتعزيز الوجهة القسنطينية وتسليط الضوء على مؤهلاتها السياحية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية هذا الموعد لتبادل الخبرات بين المهنيين في هذا المجال.

وأضاف المدير المحلي للسياحة والصناعات التقليدية أن الهدف من هذه التظاهرة هو مد "جسور للتواصل والتبادل بين المهنيين في هذا القطاع وتطوير هذا لنشاط الخالق للثروة ومناصب العمل".

وأشار ذات المتحدث إلى أن الطبعة الثالثة لسيرتا - سياحة 2019 تحت شعار "قسنطينة: وجهة سياحية بامتياز" تعتبر فرصة لتنمية مفهوم السياحة "، مؤكدا أن قسنطينة تستقبل كل أسبوع المئات من الزوار الوافدين من مختلف ولايات البلاد علاوة على ذلك لديها "قدرات" يجب استغلالها كما ينبغي لتعزيز الوجهة القسنطينية.

وأضاف ذات المتحدث، أن سيتم برمجة لقاءات حول طريقة تسيير وكالات الأسفار والإستثمار في هذا القطاع خلال هذه الطبعة، مشيرا إلى أن ممثلين عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية وقطاعات السكن والداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية سيشاركون في هذا الموعد، إضافة إلى كل هذا سيتم بالمناسبة تنظيم يوم دراسي حول تقنيات الرقمنة الحديثة في تسيير الفنادق ووكالات الأسفار.

م سلماوي

 

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