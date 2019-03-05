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النفط يتراجع في السوق الدولية

  05 مارس 2019 - 13:39   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النفط يتراجع في السوق الدولية

عادت أسعار النفط في السوق الدولية إلى التراجع في حدود 65 دولار للبرميل بعدما ارتفعت الى 67 دولار خلال الأسبوع الماضي، وتراجعت الأسعار بعدما قامت الصين بخفض النمة الاقتصادي خلال السنة الجارية.

تراجعت، أمس، أسعار النفط مع القيام الصين بخفض هذفها للنمو الاقتصادي في 2019، مما ينال من التوقعات الطلب على الوقود، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب الوسيط عند التسوية 56.31 دولار للبرميل منخفضة بـ 28 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة عن تسويتها السابقة، كما وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولار للبرميل بانخفاض 30 سنتا أو 0.5 بالمائة.

ومن جهة أخرى، قال المتطلعون على الشأن النفطي، في المدى القريب من الصعب المراهنة بقوة على إرتفاع أسعار النفط، السوق ما زالت تعمل على تصريف تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018، كما، أكدت الصين، أنها تستهدف نمو اقتصاديا بين ستة و6.5 بالمائة في 2019، انخفاضا بـ 6.6 بالمائة العام الماضي، وهو ما كان بالفعل أدنى مستوى في عقود.

وفي السياق ذاته، تخطط الصين لإجراء تخفيضات في الضرائب وإنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات في مسعى لدعم اقتصادها المتباطئ، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى معدلاته في حوالي 30 عاما بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، تلقت الأسعار دعما من شح الامدادات في السوق، نظرا لخفض من أوبك ومنتجين على غرار روسيا، واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض ودعمت أيضا العقوبات الامريكية على إيران وفنزويلا عضوي أوبك أسعار الخام.

وسيلة ق

 

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