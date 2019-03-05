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تدعيم قطاع الصناعة بـ 55 ألف مشروع استثماري بقيمة 7 آلاف مليار دينار جزائري

  05 مارس 2019 - 13:39   قرئ 143 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تدعيم قطاع الصناعة بـ 55 ألف مشروع استثماري بقيمة 7 آلاف مليار دينار جزائري

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عن تجسيد 55 ألف مشروع استثماري في القطاع الصناعي بقيمة 7 آلاف مليار دينار جزائري منذ سنة 2002 إلى غاية 2018.

وأوضح الوزير أن القطاع الاقتصادي تطور في السنوات الأخيرة وأن من بين الـ 55 ألف مشروع المنجز بلغ عدد المشاريع الصناعية 9 آلاف مشروع بقيمة 4 الاف و600 مليار دينار جزائري وهو ما يدل على التطور الجيد للصناعة الجزائرية على حد قوله.

وأفاد يوسفي خلال اللقاء الذي ترأسه مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين بولاية ميلة، بأن العمل على تطوير الإنتاج الصناعي ورفع حجم الصادرات متواصل متوقعا، هذه السنة إنتاج 6 ملايين طن من الحديد والصلب على أن يبلغ الإنتاج قبيل سنة 2030 ما لا يقل عن 16 مليون طن مشيرا إلى أن احتياجات البلاد لهذه المواد تتراوح ما بين 8 و9 مليون طن في السنة.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن قطاع النسيج عرف تطورا كبيرا خصوصا بعد إنشاء مركب غليزان الذي يضم 10 مصانع بقدرة إنتاج كبيرة، تجعله الأول وطنيا حيث سيتم تصدير ما نسبته 60 في المائة من إنتاج هذا المركب الذي يوظف حاليا 10 آلاف عامل، على أن يرتفع العدد إلى 25 ألف بعد دخول جميع المصانع حيز الخدمة على  حد قوله.

وتطرق الوزير إلى ما قررته الحكومة مؤخرا بخصوص الاستثمار على مستوى عدة ولايات بشرق البلاد لرفع إنتاج الفوسفات من 2.5 طن سنويا إلى حوالي 12 مليون طن، حيث سيكون هناك مصنع لتحويله إلى مواد تدخل في صناعة الأسمدة بولاية سوق أهراس وسيتم إنشاء مصنع لتحويل الأمونياك والمونيترات إلى أسمدة بسكيكدة وكذلك مشروع سكة حديدية ما بين بئر العاتر وعنابة فضلا عن توسعة ميناء عنابة، كاشفا عن إنجاز هذه المشاريع التي تتراوح قيمة استثماراتها ما بين 1300 و1500 مليار دينار جزائري في أقرب الآجال.

واعترف يوسفي بأن الجزائر لم تصل بعد لأن تكون بلدا صناعيا رغم توفرها على 1500 مؤسسة صناعية توظف الواحدة منها على الأقل 50 عاملا"، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة النهوض بمختلف القطاعات وعلى رأسها الفلاحة والسياحة اللذين من شأنهما دعم القطاع الصناعي بالبلاد والمساهمة في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات يضيف الوزير.

لطفي.ع

 

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