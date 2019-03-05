صادرات الجزائر من الاسمنت ستبلغ 100 مليون دولار خلال 2019

أكد وزير التجارة سعيد جلاب بنهاية شهر أفريل المقبل" أنه سيتم وضع إستراتيجية تهدف الى "دعم و مرافقة" المصدرين الوطنيين و ذلك من اجل تنشيط الصادرات خارج المحروقات

أن تبلغ صادرات الجزائر من الاسمنت 100 مليون دولار خلال 2019 مقابل 20 مليون دولار عام 2018، مؤكدا انه سيتم "بنهاية شهر أفريل المقبل" وضع استراتيجية تهدف الى "دعم و مرافقة" المصدرين الوطنيين و ذلك من اجل تنشيط الصادرات خارج المحروقات.

وأوضح جلاب خلال تفقده لمؤسسة السويدي للكوابل في إطار زيارة العمل إلى ولاية عين الدفلى انه يتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر من الاسمنت 100 مليون دولار خلال 2019 مقابل 20 مليون دولار عام 2018

ياسمين بوعلي