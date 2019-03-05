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سونلغاز توقع اتفاقية مع نظيرتها الليبية

  05 مارس 2019 - 14:07   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سونلغاز توقع اتفاقية مع نظيرتها الليبية

أبرم المجمع الجزائري سونلغاز و الشركة الليبية  "جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا (جيكول)"، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،اتفاقية تعاون هدفها إرساء "شراكة مستدامة" في مجال إنتاج الكهرباء بليبيا.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد  عرقاب و الرئيس المدير العام لشركة جيكول، عبد المجيد محمد حمزة، وهذا بحضور  وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني و المكلف بالأعمال لدى سفارة ليبيا بالجزائر. 

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشريك الليبي و التي تتمحور عموما حول "صيانة محطات إنتاج الكهرباء بليبيا و التركيب و إطلاق محطات  إنتاج الكهرباء بكل الأشكال في هذا البلد" كما تلتزم سونلغاز بـ"التكوين في مجال تسيير و صيانة المحطات و إطلاق مشاريع  جديدة و كذا تقديم المساعدة في أي ميدان أخر يخص الإنتاج الكهربائي".

 

 

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