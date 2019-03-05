﻿صادرات الإسمنت ستبلغ 100 مليون دولار خلال 2019

جلاب يكشف عن وضع استراتيجية لدعم ومرافقة المصدّرين

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أنه بنهاية شهر أفريل المقبل سيتم وضع استراتيجية تهدف إلى «دعم ومرافقة» المصدرين الوطنيين وذلك من أجل تنشيط الصادرات خارج المحروقات، على أن تبلغ صادرات الجزائر من الإسمنت 100 مليون دولار خلال 2019 مقابل 20 مليون دولار عام 2018، مؤكدا أنه سيتم «بنهاية أفريل المقبل» وضع استراتيجية تهدف إلى «دعم ومرافقة» المصدرين الوطنيين وذلك من أجل تنشيط الصادرات خارج المحروقات.

أوضح جلاب خلال تفقده لمؤسسة السويدي للكوابل في إطار زيارة العمل إلى ولاية عين الدفلى انه يتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر من الاسمنت 100 مليون دولار خلال 2019 مقابل 20 مليون دولار عام 2018

وعن وضع الاستراتيجية قال ذات المتحدث أنه «سيتم بنهاية شهر ابريل المقبل وضع استراتيجية تتضمن آليات وأدوات من شأنها دعم ومرافقة المصدرين الوطنيين وذلك بهدف تنشيط الصادرات خارج المحروقات».

وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم خاصة على حضور أكبر للمعارض والتظاهرات التجارية الاقليمية والدولية وأن هذه التظاهرات -كما قال-تسمح بالترويج للمنتوج الوطني. كما أضاف «اؤكد لكم ان المنتوج الجزائري قد حظي بإقبال كبير خلال حضوري في معرضي برلين وأبو ظبي» مؤكدا على أهمية تبني مسعى «هجومي».

تابع المتحدث قائلا « إن ثمار تنويع الاقتصاد الوطني الذي شرع فيه منذ بعض الوقت بارزة للعيان مشيرا إلى 2.8 مليار دولار التي تمثل عمليات التصدير خارج المحروقات.»

كما لاحظ ان عمليات التصدير قد سمحت بتحقيق 230 مليون دولار خلال شهر فقط من السنة الجارية مؤكدا ان توقعات مصالحه تشير إلى 200 مليون دولار تمثل عائدات تصدير الإسمنت والمنتجات الكهرو منزلية خلال نفس الفترة. ووضح جلاب في ذات السياق انه لا شك بان 2019 ستكون سنة «ديناميكية» الاقتصاد والتصدير بشكل عام مضيفا انه سيتم التأكيد خاصة على المنتجات الفلاحية والغذائية.

أشار في هذا الخصوص إلى أن الأمر المهم يتمثل في وضع المنتوج الجزائري في السوق «لأننا مستعدون لرفع التحدي من حيث النوعية والتنافسية». أما على الصعيد القاري فقد أكد جلاب على تنظيم المعرض الإقليمي الأول بتمنراست في الـ 10 من الشهر الجاري والذي سيعرف مشاركة متعاملين اقتصاديين من مالي والنيجر فضلا عن 100 من نظرائهم الجزائريين. أضاف أن «هذا المنتدى الكبير سيتوسع بالتأكيد ابتداء من 2020 وسنعمل على جعل تمنراست محورا للمبادلات التجارية والشراكة بين البلدان الإفريقية».