بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنتاج في الحقول الرئيسية

تراجع صادرات الجزائر من الغاز نحو أوروبا لصالح روسيا وقطر

تراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال نحو أروبا شهر فيفري الفارط، فيما قفزت صادرات روسيا إلى المرتبة الأولى متخطية كلا من الجزائر وقطر.

كشفت بيانات أوروبية، عن تصدر روسيا قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، شهر فيفري الماضي، متقدمة بذلك على الجزائر وقطر ونيجيريا، حيث أظهرت البيانات الأوروبية التي نقلتها وكالة «رويترز»، أن روسيا صدرت الشهر الماضي من مشروعها «يامال للغاز الطبيعي المسال» 19 شحنة بلغ إجمالها 1.41 مليون طن من الغاز المسال، ما يعد لحظة فارقة في تاريخ المشروع الروسي العملاق، فيما حلت قطر ثانية، بـ 18 شحنة «1.33 مليون طن من الغاز المسال»، تليها الجزائر فنيجيريا.

وتراجعت صادرات الغاز الجزائري إلى متوسط 50 إلى 55 مليار متر مكعب بين 2010 و2018 نتيجة التطورات التي عرفتها أسواق الطاقة الرئيسية وبروز لاعبين جدد في مجال الغاز، فضلا عن ارتفاع قياسي في الاستهلاك المحلي وتراجع الانتاج في الحقول الرئيسية في الجزائر.

وتسعى الولايات المتحدة للدخول إلى السوق الأوروبية التي تعتبر السوق الأوروبية أحد أكبر مستهلكي الغاز في العالم، حيث تمكنت من تصدير 0.64 مليون طن من الغاز المسال، ما يضيف من المتاعب للجزائر التي تعتبر السوق الأوروبية ساحتها الرئيسية لصادرات الغاز بالنظر إلى ارتباطها عبر ثلاثة أنابيب لتصدير الغاز عبر إيطاليا وإسبانيا.

واتجهت معظم شاحنات الغاز الروسي إلى محطات استقبال الغاز المسال في الجزء الشمال الغربي من أوروبا، ما يعد دليلا على أن الغاز الروسي يتمتع بمزايا تنافسية عالية في أوروبا.

وتعمل روسيا على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لتلبية الطلب المتنامي على الغاز في أوروبا، وأهمها مشروعي أنابيب «السيل الشمالي 2″ و»السيل التركي» لضخ كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا والاستغناء التام عن الترانزيت عبر أوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا تعد أكبر موردي الوقود الأزرق لأوروبا، فبالإضافة للغاز المسال تصدر الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، حيث بلغت إمداداته في 2017 نحو 192.2 مليار متر مكعب، وشكلت 81 بالمائة من إجمالي الإمدادات إلى أوروبا الغربية.