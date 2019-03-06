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في إطار شراكة جزائرية - تركية

80 مليون أورو لإنتاج أنابيب الحديد اللين بغليزان

  06 مارس 2019 - 10:55   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
80 مليون أورو لإنتاج أنابيب الحديد اللين بغليزان

 أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، على وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع لأنابيب الحديد اللين بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب (ولاية غليزان) في إطار شراكة جزائرية – تركية.

أبرز نسيب بأن هذا المشروع يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات والتقليل من فاتورة الاستيراد. وأشار الوزير الى أن هذا المصنع يعد مكسبا لولاية غليزان والجزائر، حيث سيلبي حاجيات قطاع الموارد المائية والسوق الوطنية إلى جانب موقعه الاستراتيجي القريب من ميناء مستغانم، مما سيسهل عملية تصدير منتوج هذا المركب. وبلغت قيمة هذا الاستثمار 80 مليون أورو، حيث يندرج في إطار قاعدة الشراكة 49 /51 بين المجمع الجزائري «كوسيدار» والشركة التركية «صامسان ماكينا صناعي». وسينتج المصنع الذي حددت آجال إنجازه بـ 18 شهرا أزيد من 100 ألف طن من أنابيب الحديد سنويا، مما سيلبي احتياجات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير. وسيسمح هذا المصنع الذي سينجز على مساحة 33 هكتارا بخلق 160 منصب شغل وفق الشروحات المقدمة. وقام وزير الموارد المائية حسين نسيب في مستهل زيارته للولاية بوضع في الخدمة لخزان مائي بسعة 1.000 متر مكعب ببلدية بلعسل قصد تموين سكان المنطقة بالمياه. كما أشرف على وضع حجر الأساس لمحطة الضخ بسعة 40.000 متر مكعب يوميا ببلدية وادي الخير (ولاية مستغانم) لتموين المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بالمياه. ويتضمن برنامج زيارة الوزير إلى ولاية غليزان أيضا وضع حجر الأساس لمحطة ضح أخرى بمنطقة الحرايزية (زمورة) بسعة 19.700 متر مكعب لتموين بلديات زمورة ودار بن عبد الله ومنداس ووادي السلام بمياه البحر المحلاة إلى جانب تدشين خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب بالمدينة الجديدة بن عدة بن عودة بغليزان. 

 م.ن

 

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