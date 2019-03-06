شريط الاخبار
أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية الحماية المدنية تسعف 5 آلاف شخص وتخمد 727 حريق سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء حجز 32 طنا من القنب الهندي خلال 2018 80 مليون أورو لإنتاج أنابيب الحديد اللين بغليزان الفرع النقابي لـ «أونيام» بتيزي وزو ينتقد انفرادية سيدي السعيد في اتخاذ القرار الولاة يستقبلون مشطوبي الجيش لا تأجيل لامتحان الـ "باك" اجتماع للحكومة صبيحة اليوم محامون في وقفة سلمية ضد الخامسة أمام مجلس قضاء بومرداس المنظمة الوطنية للمجاهدين تهاجم تحالف أطراف في السلطة مع رجال أعمال وهميين مئات الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو ڤايد صالح يؤكد أن أطرافا تريد العودة بالجزائر لسنوات الجمر آلاف الطلبـــــة يجتاحــــــون العاصمـــــــــة للمطالبـــــــــــــــــــــــــــــــة بالتغيير باريس تعلّق بـ»حذر» على الاحتجاجات في الجزائر تراجع صادرات الجزائر من الغاز نحو أوروبا لصالح روسيا وقطر 45 ألف أستاذ مسجّل للمشاركة في مسابقة الترقية يوم 16 مارس تجسيد 55 ألف مشروع استثماري في قطاع الصناعة جلاب يكشف عن وضع استراتيجية لدعم ومرافقة المصدّرين نساء يطورن قدراتهن ومهاراتهـن ويلتحقن بميادين رجولية تأجيل حفل «تاكفاريناس» بالقاعة البيضاوية المقرر في 8 مارس صادرات الجزائر من الاسمنت ستبلغ 100 مليون دولار خلال 2019 تدعيم قطاع الصناعة بـ 55 ألف مشروع استثماري بقيمة 7 آلاف مليار دينار جزائري النفط يتراجع في السوق الدولية صالون "سيرتا- سياحة 2019" لتبادل خبرات التكوين والترويج السياحي المحلي والأجنبي السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية! قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية «سوفاك» يعرض تخفيضات مغرية للجزائريين «سفيتال» يلغي مسيرته المرتقبة اليوم بتيزي وزو الجزائريــــــون يتنفسـّــــــــــون السلم والحريـــــــــــة! «أقرولوغ» يستثمر 42 مليار دينار لتطوير شعبة اللحوم وتنظيم تصديرها الأرسيــــــــــــدي يهاجـــــــــــم غديـــــــــــري ونكـــــــــــاز عمال ونقابيون يتبرؤون من سيدي السعيد ويطالبون برحيله الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر الحجاج من الوكالات غير المعتمدة أحزاب التحالف الرئاسي تلتفّ حول بوتفليقة المعارضة تدعو الشعب لمواصلة الحراك انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم الأساتذة الجامعيون في الشارع اليوم تعيين بلال مكيد على رأس «موبيليس» خلفا لسيد أحمد زايدي استقالات ومراوغات سياسية فاشلة وحراك تقابله دعــــــــــــوات لضبط النفس
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء

عرقاب أكد أن القرار جاء بعد استقرار المنطقة

سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء

  06 مارس 2019 - 10:57   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء

 كشف المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب، عن رغبة الشركة في ربط ليبيا بالخطوط الكهربائية 400 كليلو فولط، مؤكدا أنّ الشراكة ستنطلق بدءا بمشروع الصيانة وبعدها الاتجاه للتركيب وإنتاج وتوزيع الكهرباء.

 

أكد المدير العام للشركة، أن الشركة ستقوم بدراسة التكلفة، التقنية والتجارية لهذه المشاريع والتي ستكون بالشراكة مع الليبيين، مشيراً إلى أن قرار التوجه نحو السوق الليبية جاء بعد التأكد من استقرار المنطقة أمنياً، كما تلتزم سونلغاز بـ»التكوين في مجال تسيير وصيانة المحطات وإطلاق مشاريع جديدة وكذا تقديم المساعدة في أي ميدان آخر يخص الإنتاج الكهربائي».

ومن جهته، قال عبد المجيد محمد حمزة، رئيس مجلس الإدارات العامة للكهرباء الليبية، أنّ كل الظروف تستلزم إعطاء الأولوية للجزائر للقرابة الجغرافية، ولسرعة أداء العمل. وكذا لتعنت الشركات الأوربية القدوم لليبيا والأولوية للدولة الشقيقة.

وللإشارة، فقد أبرم المجمع الجزائري سونلغاز والشركة الليبية «جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا (جيكول)»، أمس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون هدفها إرساء «شراكة مستدامة» في مجال إنتاج الكهرباء بليبيا. وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب والرئيس المدير العام لشركة جيكول، عبد المجيد محمد حمزة، وهذا بحضور وزير الطاقة، مصطفى قيطوني والمكلف بالأعمال لدى سفارة ليبيا بالجزائر. 

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشريك الليبي والتي تتمحور عموما حول «صيانة محطات إنتاج الكهرباء بليبيا والتركيب وإطلاق محطات إنتاج الكهرباء بكل الأشكال في هذا البلد». 

كما تلتزم سونلغاز بـ»التكوين في مجال تسيير وصيانة المحطات وإطلاق مشاريع جديدة وكذا تقديم المساعدة في أي ميدان أخر يخص الإنتاج الكهربائي».

م.ن

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات