عرقاب أكد أن القرار جاء بعد استقرار المنطقة

سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء

كشف المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب، عن رغبة الشركة في ربط ليبيا بالخطوط الكهربائية 400 كليلو فولط، مؤكدا أنّ الشراكة ستنطلق بدءا بمشروع الصيانة وبعدها الاتجاه للتركيب وإنتاج وتوزيع الكهرباء.

أكد المدير العام للشركة، أن الشركة ستقوم بدراسة التكلفة، التقنية والتجارية لهذه المشاريع والتي ستكون بالشراكة مع الليبيين، مشيراً إلى أن قرار التوجه نحو السوق الليبية جاء بعد التأكد من استقرار المنطقة أمنياً، كما تلتزم سونلغاز بـ»التكوين في مجال تسيير وصيانة المحطات وإطلاق مشاريع جديدة وكذا تقديم المساعدة في أي ميدان آخر يخص الإنتاج الكهربائي».

ومن جهته، قال عبد المجيد محمد حمزة، رئيس مجلس الإدارات العامة للكهرباء الليبية، أنّ كل الظروف تستلزم إعطاء الأولوية للجزائر للقرابة الجغرافية، ولسرعة أداء العمل. وكذا لتعنت الشركات الأوربية القدوم لليبيا والأولوية للدولة الشقيقة.

وللإشارة، فقد أبرم المجمع الجزائري سونلغاز والشركة الليبية «جينيرال ايليكتريستي أوف ليبيا (جيكول)»، أمس بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون هدفها إرساء «شراكة مستدامة» في مجال إنتاج الكهرباء بليبيا. وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب والرئيس المدير العام لشركة جيكول، عبد المجيد محمد حمزة، وهذا بحضور وزير الطاقة، مصطفى قيطوني والمكلف بالأعمال لدى سفارة ليبيا بالجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم سونلغاز بتوفير خدمات للشريك الليبي والتي تتمحور عموما حول «صيانة محطات إنتاج الكهرباء بليبيا والتركيب وإطلاق محطات إنتاج الكهرباء بكل الأشكال في هذا البلد».

كما تلتزم سونلغاز بـ»التكوين في مجال تسيير وصيانة المحطات وإطلاق مشاريع جديدة وكذا تقديم المساعدة في أي ميدان أخر يخص الإنتاج الكهربائي».