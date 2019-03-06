بسبب تراجع النمو الاقتصادي للصين

أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية

عادت أسعار البترول في السوق الدولية إلى التراجع لحدود 65 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت الى 67 دولارا خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت الأسعار بعد تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال السنة الجارية. انخفضت أسعار النفط تحت تأثير تراجع النمو الاقتصادي الصيني لعام 2019، مما ينال من توقعات الطلب على الوقود.

انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب الوسيط عند التسوية 56.31 دولارا للبرميل منخفضة بـ 28 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة عن تسويتها السابقة، كما وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولارا للبرميل بانخفاض 30 سنتا أو 0.5 بالمائة. ومن جهة أخرى، قال المتطلعون على الشأن النفطي، في المدى القريب من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع أسعار النفط، السوق ما زالت تعمل على تصريف تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018، كما، أكدت الصين، أنها تستهدف نمو اقتصاديا بين ستة و6.5 بالمائة في 2019، انخفاضا بـ 6.6 بالمائة العام الماضي، وهو ما كان بالفعل أدنى مستوى في عقود. وفي السياق ذاته، تخطط الصين لإجراء تخفيضات في الضرائب وإنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات في مسعى لدعم اقتصادها، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى معدلاته في حوالي 30 عاما بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تلقت الأسعار دعما من شح الامدادات في السوق، نظرا لخفض من أوبك ومنتجين على غرار روسيا، واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي، على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض ودعمت أيضا العقوبات الامريكية على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك» أسعار الخام.

للإشارة، فقد قال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعما إضافيا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.