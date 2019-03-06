شريط الاخبار
أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية الحماية المدنية تسعف 5 آلاف شخص وتخمد 727 حريق سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء حجز 32 طنا من القنب الهندي خلال 2018 80 مليون أورو لإنتاج أنابيب الحديد اللين بغليزان الفرع النقابي لـ «أونيام» بتيزي وزو ينتقد انفرادية سيدي السعيد في اتخاذ القرار الولاة يستقبلون مشطوبي الجيش لا تأجيل لامتحان الـ "باك" اجتماع للحكومة صبيحة اليوم محامون في وقفة سلمية ضد الخامسة أمام مجلس قضاء بومرداس المنظمة الوطنية للمجاهدين تهاجم تحالف أطراف في السلطة مع رجال أعمال وهميين مئات الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو ڤايد صالح يؤكد أن أطرافا تريد العودة بالجزائر لسنوات الجمر آلاف الطلبـــــة يجتاحــــــون العاصمـــــــــة للمطالبـــــــــــــــــــــــــــــــة بالتغيير باريس تعلّق بـ»حذر» على الاحتجاجات في الجزائر تراجع صادرات الجزائر من الغاز نحو أوروبا لصالح روسيا وقطر 45 ألف أستاذ مسجّل للمشاركة في مسابقة الترقية يوم 16 مارس تجسيد 55 ألف مشروع استثماري في قطاع الصناعة جلاب يكشف عن وضع استراتيجية لدعم ومرافقة المصدّرين نساء يطورن قدراتهن ومهاراتهـن ويلتحقن بميادين رجولية تأجيل حفل «تاكفاريناس» بالقاعة البيضاوية المقرر في 8 مارس صادرات الجزائر من الاسمنت ستبلغ 100 مليون دولار خلال 2019 تدعيم قطاع الصناعة بـ 55 ألف مشروع استثماري بقيمة 7 آلاف مليار دينار جزائري النفط يتراجع في السوق الدولية صالون "سيرتا- سياحة 2019" لتبادل خبرات التكوين والترويج السياحي المحلي والأجنبي السلطات الرياضية تصر على برمجة المباريات رغم الظروف الحالية! قيطوني يؤكد توجّه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية المدنية «سوفاك» يعرض تخفيضات مغرية للجزائريين «سفيتال» يلغي مسيرته المرتقبة اليوم بتيزي وزو الجزائريــــــون يتنفسـّــــــــــون السلم والحريـــــــــــة! «أقرولوغ» يستثمر 42 مليار دينار لتطوير شعبة اللحوم وتنظيم تصديرها الأرسيــــــــــــدي يهاجـــــــــــم غديـــــــــــري ونكـــــــــــاز عمال ونقابيون يتبرؤون من سيدي السعيد ويطالبون برحيله الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر الحجاج من الوكالات غير المعتمدة أحزاب التحالف الرئاسي تلتفّ حول بوتفليقة المعارضة تدعو الشعب لمواصلة الحراك انقضاء مهلة سحب استدعاءات مسابقة الترقية للأساتذة اليوم الأساتذة الجامعيون في الشارع اليوم تعيين بلال مكيد على رأس «موبيليس» خلفا لسيد أحمد زايدي استقالات ومراوغات سياسية فاشلة وحراك تقابله دعــــــــــــوات لضبط النفس
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية

بسبب تراجع النمو الاقتصادي للصين

أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية

  06 مارس 2019 - 10:59   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية

عادت أسعار البترول في السوق الدولية إلى التراجع لحدود 65 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت الى 67 دولارا خلال الأسبوع الماضي،  وانخفضت الأسعار بعد تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال السنة الجارية. انخفضت أسعار النفط تحت تأثير تراجع النمو الاقتصادي الصيني لعام 2019، مما ينال من توقعات الطلب على الوقود.

 

 انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب الوسيط عند التسوية 56.31 دولارا للبرميل منخفضة بـ 28 سنتا بما يعادل 0.5 بالمائة عن تسويتها السابقة، كما وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولارا للبرميل بانخفاض 30 سنتا أو 0.5 بالمائة. ومن جهة أخرى، قال المتطلعون على الشأن النفطي، في المدى القريب من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع أسعار النفط، السوق ما زالت تعمل على تصريف تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018، كما، أكدت الصين، أنها تستهدف نمو اقتصاديا بين ستة و6.5 بالمائة في 2019، انخفاضا بـ 6.6 بالمائة العام الماضي، وهو ما كان بالفعل أدنى مستوى في عقود. وفي السياق ذاته، تخطط الصين لإجراء تخفيضات في الضرائب وإنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات في مسعى لدعم اقتصادها، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى معدلاته في حوالي 30 عاما بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تلقت الأسعار دعما من شح الامدادات في السوق، نظرا لخفض من أوبك ومنتجين على غرار روسيا، واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي، على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض ودعمت أيضا العقوبات الامريكية على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك» أسعار الخام.

للإشارة، فقد قال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعما إضافيا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.

وسيلة. ق

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات