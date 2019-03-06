انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل توقعات إيجابية للإنتاج من شركتين أمريكيتين كبيرتين لإنتاج النفط وارتفاع مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.47 دولار للبرميل، منخفضة بـ 39 سنتا أو 0.6 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وانخفض برنت إلى 65.22 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة يوم الأربعاء.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 % أو 41 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل.

ونشرت شيفرون وإكسون موبيل تقديرات بشأن الإنتاج في حوض برميان أمس الثلاثاء، تشير إلى زيادة إنتاج النفط الصخري.كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أيضا زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.وقال معهد البترول، إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس إلى 451.5 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة في وقت لاحق.وتقوض الزيادة في إنتاج أمريكا الشمالية الجهود الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات.