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"مرسيدس بنز" تركب 100 بالمائة بالجزائر

  08 مارس 2019 - 11:04   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
"مرسيدس بنز" تركب 100 بالمائة بالجزائر

ستنطلق الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" بعين بوشقيف (ولاية تيارت)، في مرحلة تركيب السيارات بنسبة 100 بالمائة بمصنعها ابتداء من شهر أفريل المقبل

وصرح مدير الإنتاج بالشركة زين العابدين مصطفاوي، خلال منتدى حول تطوير المناولة الصناعية نظم أمس الخميس بتيارت، أن الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" بعين بوشقيف، ستنطلق بداية شهر أفريل المقبل في المرحلة الثانية من الإنتاج والمتمثلة في تركيب السيارات بنسبة 100 بالمائة داخل مصنعها

وأوضح أن الشركة قامت بتكوين 120 عاملا من تقنيين وتقنيين سامين ومهندسين في مجالات الكهروميكانيك والإلكتروميكانيك والصيانة الصناعية من أجل العمل في 19 محطة جديدة للإنتاج ليصل عدد المحطات الإجمالية في سلسلة الإنتاج إلى 35. وستدمج الشركة مع بداية هذه المرحلة التي تأتي بعد المرحلة الأولى المتمثلة في تركيب السيارات بنسبة 50 بالمائة، "الروبوت" حتى يتم تركيب ولصق مختلف أنواع زجاج السيارات داخل المصنع. وتشمل هذه المرحلة أيضا تركيب الأجزاء الداخلية للسيارة منها قمرة القيادة و اكسسوارات وزجاج الواجهات الأمامية والخلفية والنوافذ وغيرها وسيتم المرور إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بمعالجة السطح والصباغة سنة 2022 ثم المرحلة الأخيرة الخاصة بتجميع هياكل السيارات بالتلحيم بتقنية الليزر سنة 2025.  وأكد مصطفاوي عند تطرقه إلى موضوع المناولة، أن الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة "مرسيدس بنز" بعين بوشقيف، عقدت اتفاقيات في هذا المجال مع 12 مؤسسة منها 6 مؤسسات أجنبية (تركية وفرنسية وإيطالية) و6 شركات محلية تحصل البعض منها على اعتماد الشريك التكنولوجي ديملر والبقية حصلت على اعتماد على المستوى المحلي حيث تعمل في مجالات كهرباء السيارات والأجزاء الحديدية والمطاطية والخشبية من البوليستر والزجاج

 

 

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