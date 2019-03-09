-زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية بـ40 بالمائة خلال أيام فقط تحسبا للإضراب

حركية تجارية "غير مسبوقة" ونفاذ المخزون في المساحات التجارية

يبدو أن تخوف الجزائريين من الندرة في المواد الغذائية والخضر والفواكه، خلق حركية "غير مسبوقة" في النشاط التجاري والاستهلاكي لدى الجزائريين بعيدا عن أي أعياد أو مناسبات وطنية معروفة، مما أدى إلى زيادة الطلب بنسبة 40 بالمائة على مختلف المواد الاستهلاكية تحسبا للإضراب العام الوطني اليوم والذي يمتد طيلة الأسبوع ونفاذ المخزون في عديد المحلات، فيما دعا الطاهر بولنوار التجار إلى ضمان التموين بالمواد الغذائية والخضر للمواطنين طيلة الأسبوع لتفادي تضرر المواطنين من جشع المضاربين وارتفاع الأسعار.

المتجول في أحياء مختلف بلديات العاصمة، وكذا المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق الخضر والفواكه، يتراءى له من خلال الطوابير الطويلة الملاحظة والحركية التجارية "غير العادية" أننا عشية العيد أو حلول شهر رمضان، المناسبتين اللتين تعرفان إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على شراء المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية من خضر وفواكه، ويأتي هذا الحراك على "غير المعتاد" في هذه الفترة، كرد فعل للمواطنين لدعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن دعوة الكونفدرالية الوطنية للقوى المنتجة للدخول في إضراب عام وطني بداية من اليوم، لشل النشاط التجاري الاقتصادي.

ونفس الأمر ما سجلته "المحور اليومي" عبر الجولة الاستطلاعية، إلى عدد من أسواق ومحلات بيع المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه، لاحظنا اصطفاف عدد كبير من المواطنين من رجال، نساء لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية من حليب، زيت، سكر، وبقوليات بمختلف أنواعها وكذا العجائن، إضافة إلى الدقيق والسميد تحسبا لتوقف نشاط المخابز أو معظمها مما يحدث أزمة ندرة في التزود بالخبز.

ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في حديث لـ"المحور اليومي" أمس، أن تخوف المواطنين من انقطاع شبكة التوزيع وتسجيل ندرة المواد الاستهلاكية بالسوق الوطنية تحسبا لإضراب اليوم، ساهم في رفع نسب الطلب بـ40 بالمائة خلال الأيام القليلة الماضية، مما تسبب في زيادة أسعار المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه بـ20 دج للكيلوغرام الواحد، بورصة الأسعار التي سجلتها مختلف أسواق التجزئة للخضر، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم حدود 120 دينار جزائري، فيما تجاوز سعر الكوسة "القرعة" حدود 140 دينار للكيلو، وبلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا واسعة الإستهلاك لدى الجزائريين 60 دينارا، فيما فاق سعر الكيلوغرام من الدجاج عتبة 280 دج لـ1كلغ.

وسجل سعر الكيوغرام الواحد من الفاصولياء الخضراء بـ 280 دينار، وبالمقابل بلغ سعر كل من اللفت والجزر 80 دينارا و70 دينارا على التوالي، كما قدر سعر الخس بـ 140 دينار للكيلوغرام، فيما عرف سعر الفلفل الأخضر الحلو بـ 190 دينار والفلفل الحار بـ100 دينار، أما سعر الليمون بلغ حوالي 250 دج للكيلوغرام الواحد.

وشدد بولنوار في ذات الصدد، مطمئنا المواطنين بوفرة المنتوجات الغذائية والفلاحية على مستوى شبكة التخزين طيلة الأسبوع، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الاستجابة للإضراب من طرف تجار الجملة بجسر قسنطينة، ستكون بنسبة معتبرة في اليوم الأول من الإضراب عبر "غلق جزئي" لمحلات المواد الغذائية بسوق الجملة لتتراجع نسبة الاستجابة الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي.

ودعا المتحدث ذاته في سياق متصل، المواطنين إلى المحافظة على نمط الإستهلاك العادي وتجنب تخزين السلع والبضائع مما يؤدي لفتح المجال على مصرعيه للمضاربين.

مريم سلماوي