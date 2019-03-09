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﻿ استجابة لدعوات كنفدرالية القوى المنتجة

العمال يشلون «جزئيا» نشاط سوناطراك وسونلغاز اليوم

  09 مارس 2019 - 18:21   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
العمال يشلون «جزئيا» نشاط سوناطراك وسونلغاز اليوم

 رؤوف ملال : «الإضراب قانوني و»الإشعار به» تبرير لغياب أي موظف» 

سيشل عمال وموظفو أكبر مؤسستين اقتصاديتين بالجزائر تعدان القلب النابض للاقتصاد الوطني، «جزئيا» نشاط الإنتاج ابتداء من اليوم استجابة للإضراب «الشرعي والقانوني» الذي دعت إليه الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، والذي ليمتد إلى غاية 14 مارس الحالي، مما يؤثر على حجم الإنتاج الوطني من النفط والغاز وكذا مداخيل الصادرات من العملة الصعبة، إضافة إلى عمال مؤسسة الملاحة الجوية وكذا تجار أكبر سوق للجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة، وتعد هذه الخطوة انضماما من المؤسسات للحراك الشعبي. 

أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية للقوى المنتجة، رؤوف ملال، في تصريح خص به «المحور اليومي» أمس، أنه بعد دعوة الشركات الوطنية والإدارات العمومية للإضراب العام ابتداء من 10 مارس الجاري إلى غاية 14 من الشهر ذاته، تلقت «كوسيفوب» ردودا إيجابية واستجابة من طرف أهم القطاعات الاقتصادية في الجزائرية وصلت إلى حدود 70 بالمائة مساء يوم أمس، من خلال مئات الاتصالات التي تصل الكنفدرالية من طرف ممثلي ونقابات عمال مختلف المؤسسات في عدة قطاعات، على غرار عمال الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، التي ستنضم للإضراب العام اليوم. وأضاف ملال أن عمال معظم المؤسسات التابعة لمجمع سونلغاز خاصة عمال حاسي مسعود، سيقومون بوقف جزئي لنشاط الحقل النفطي اليوم، كورقة ضغط على المجلس الدستوري للتصريح بعدم دستورية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبه، وهو الأمر الذي يؤكد استجابة الكنفدرالية للحراك الشعبي بإيصال مطالبه للمجلس الدستوري بشكل رسمي، والذي تضمن رفض عهدة خامسة للرئيس المنتهية ولايته، حسب ما جاء في بيان الإشعار بالإضراب للكنفدرالية أول أمس. وأشار محدثنا في السياق ذاته إلى انضمام رسمي لعمال المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، وتبني الإضراب من خلال وقف نشاط عمال المؤسسة اليوم، إضافة إلى عمال البنوك الذين أبدوا استجابة نسبية لدعوات الإضراب الوطني.

  وقال المتحدث في الصدد إنه تلقى تأكيدا من طرف ممثلي تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة، أين سيتم غلق معظم محلات السوق، الخطوة التي ستخلق ندرة في تموين المواطنين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن الميدان سيؤكد كل ردود الفعل الإيجابية التي أكد للكنفدرالية استجابتها اليوم، مشيرا إلى أن الإضراب ما هو إلى حل شرعي يكفله الدستور في حال لم تطعن فيه، للضغط على السلطة للاستجابة لمطالب شعبية معينة. وحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فايسبوك»، فإن الجزائريين يدعمون هذا الإضراب ويتبنوه على غرار العديد من العمال بمختلف القطاعات الاقتصادية على المستوى الوطني، ومن بين هؤلاء عمال وإطارات المركب المنجمي جبل العنق لشركة مناجم الفوسفات الذين أكدوا استجابتهم للإضراب اليوم قائلين «نحن عمال وإطارات المركب المنجمي جبل العنق لشركة مناجم الفوسفات، نعلن مساندتنا اللامشروطة للحراك الشعبي السلمي، كما نحيي رجال الأمن على تعاملهم الحضاري».

وحول شرعية الإضراب الذي تدعو إليه الكنفدرالية، شدد محدثنا قائلا «لحد الساعة الإضراب قانوني وشرعي مائة بالمائة، ولم يحرّك المجلس الدستوري أي دعوى قضائية بعدم شرعية الإضراب، ولم يتم الطعن فيه لحد الآن»، في إشارة منه إلى «قبول» السلطة القضائية للإضراب ودعمه، مؤكدا أن الإضراب بمجرد تبني الجزائريين له سيتحول فور انطلاقه ابتداء من اليوم، إلى عصيان مدني.

وطمأنت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة كل الموظفين والعمال على مستوى المؤسسات والقطاعات التي ستشل عملها اليوم، بأن «الإشعار بالإضراب» يمثل تبريرا لغياب هؤلاء من خلال تقديم نسخة عنه لرب العمل، بحكم «عدم وجود أي طعن أو رفض من أي جهة مسؤولة من الدولة باعتبار أنه من ممارسات السلطة»، على حد قول المتحدث. وأبرزت الهيئة المذكورة من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فليس بوك»، أن الإضراب يعد حقا لجميع العمال، وشرط الانخراط في الكنفدرالية ليس أساسيا لممارسته، بل يجب فقط استظهار الإشعار المرفق ليكون «قانونيا جدا»، واعتبرت كل ترهيب أو تهديد من أي جهة كانت «خرقا صارخا للقانون، وندعو الشرطة والأمن لضبط النفس والابتعاد تماما عن تهديد الطبقة الشغيلة عند ممارسة حقوقها الدستورية والسكوت من جهة أخرى عن خروقات بالجملة للدستور ومحاولة تمرير عهدة خامسة غير دستورية تماما».

مريم سلماوي

 

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