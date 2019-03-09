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ورقة 100 أورو تقترب من ملامسة سقف 22 ألف دينار

الحراك الشعبي يحدث ندرة في العملة ويرفع أسعارها في السوق السوداء

  09 مارس 2019 - 18:21   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحراك الشعبي يحدث ندرة في العملة ويرفع أسعارها في السوق السوداء

تسبب الحراك الشعبي التي تعيشه الجزائر منذ أسابيع في ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بالسوق السوداء مما أحدث ندرة وارتفاعا قياسيا لأسعارها، حيث اقتربت ورقة 100 أورو من ملامسة سقف 22 ألف دينار جزائري، في حين بلغت قيمة الورقة الخضراء «الدولار» 19 ألفا و200 دينار. 

تواصل أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها إلى مستويات قياسية مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، حيث بلغ سعر صرف الأورو في أكبر سوق سوداء للعملة الصعبة والموجودة في منطقة بورسعيد «السكوار»، أمس، حدود 21 ألفا و800 دينار جزائري لورقة 100 أورو، في حين قدرت الورقة ذاتها من العملة الأمريكية «الدولار» بـ19 ألفا و200 دينار جزائري، بينما تجاوز سعر صرف الجنيه الإسترليني «البوندا» عتبة 24 ألف دينار جزائري. وحول أسباب الارتفاع الكبير لأسعار العملات بالسوق الموازية، أكد بعض العارفين بسوق العملة أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع الطلب على العملة من طرف المواطنين ممن فضلوا تحويل الدينار الجزائري إلى عملات أجنبية قصد ادخارها في المنزل خوفا من فقدان العملة الوطنية قيمتها أكثر في هذه الفترة التي تتزامن مع الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، بالإضافة إلى عودة النشاط في السوق العالمية خاصة الصينية وعودة التحويلات المالية من دبي إلى الصين، وكذا زيادة النشاطات التجارية بعد إلغاء الحكومة العمل بنظام رخص الاستيراد، الأمر الذي رفع حجم الطلب على العملة الأجنبية مقابل ضعف حجم العرض في السوق الموازية على حد قولهم، بينما أكد آخرون أن السوق شهدت إقبالا منقطع النظير من طرف كبار التجار ورجال الأعمال الأجانب ممن يملكون شركات وعقارات في الجزائر قصد اقتناء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة الأكثر تداولا في العالم على غرار «الأورو والدولار» بغية تحويلها إلى الخارج. في الصدد ذاته، تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من توقيف رعية من جنسية أجنبية أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه مدينة إسطنبول التركية وبحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 14400 دولار و7500 أورو، حسبما أوضحه بيان مصالح الأمن الوطني مساء أول أمس الخميس.

لطفي العقون

 

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