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من شأنها توفير 1127 منصب شغل جديد

تسليم 25 عقد امتياز لإطلاق مشاريع استثمارية بتيزي وزو

  10 مارس 2019 - 19:39   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تسليم 25 عقد امتياز لإطلاق مشاريع استثمارية بتيزي وزو

قام والي تيزي وزو عبد الحكيم شاطر، أمس، بمنح 25 عقد امتياز لصالح متعاملين اقتصاديين من أجل إنشاء مشاريع استثمارية بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ400 مليار سنتيم من شأنها خلق 1127 منصب شغل مباشرة .

 

أكد الوالي عبد الحكيم شاطر خلال إشرافه على حفل تسليم عقود الامتياز لفائدة المستثمرين المنظم بالقاعة الشرفية  لمقر الولاية أن العملية تندرج ضمن مساعي السلطات المحلية الهادفة في طياتها إلى خلق الثروة وإعادة بعث الاقتصادي أولا على الصعيد المحلي وكذا الوطني ولم لا التوجه نحو التسويق الخارجي باعتبار أن هناك من مشاريع استثمارية يرغب أصحابها في خوض تجربة التصدير ما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية وبالعملة الصعبة، إلى جانب الإسهام في توفير مناصب الشغل. وعليه قام الوالي بتسليم 25 عقد امتياز لصالح متعاملين اقتصاديين من أجل إنشاء مشاريع استثمارية عبر 5 بلديات من الولاية وتتمثل في كل من بلديات تادمايت، مقلع، تيزي وزو، إبدورارن، وهي المناطق التي ستتدعم بمشاريع استثمارية في شتى المجالات والفروع الصناعية والتي سيتم تجسديها على أرض الواقع بميزانية مالية جد معتبرة تقدر بـ400.2 مليار سنتيم، وهي المشاريع  التي ستعمل على خلق 1127 منصب شغل مباشر، الامر الذي سيسمح إلى حد بعيد في التقليل من نسبة البطالة لاسيما في المناطق المذكورة سلفا التي تنعدم فيها أية استثمارات حديثة من شأنها أن تخلق مناصب شغل وفق الحاجة. من ناحية أخرى شدد الوالي على ضرورة احترام المستفيدين من هده العقود للآجال القانونية لتجسيد مشاريعهم مع التعهد بمرافقتهم على جميع النواحي خاصة في الأمور الإدارية والاستفادة من تسهيلات في مراحل الانجاز، أو إخضاعهم لقوة القانون في حال الإخلال بالالتزام وإلغاء هذه العقود ومنحها لمن يتوفرون على إرادة الاستثمار الفعلي. وفي الأخير يجدر الذكر  أن العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي استفادت بها الولاية في الآونة الاخيرة، بلغ 353 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 100 مليار دج، إذ ستسهم في خلق أكثر من 20000 منصب شغل جديدة.

 أغيلاس. ب

 

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