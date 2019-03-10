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الخبير الطاقوي أحمد مشراوي يدعو إلى التفكير في البديل

30 بالمائة حجم استهلاك الجزائريين للغاز والبترول

  10 مارس 2019 - 19:54   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
30 بالمائة حجم استهلاك الجزائريين للغاز والبترول

 شدد الخبير في الشأن الطاقوي أحمد مشراوي، على ضرورة التفكير في الطرق الكفيلة بتعويض استهلاك احتياطاتنا من الغاز والبترول المستقرة حاليا في حدود 30 بالمائة.

 

حث مشراوي على أهمية استغلال التكنولوجيات الحديثة لتحسين مستوى تعويض الاحتياطات وترشيد الاستهلاك وكذا استخدام الطاقات المتجددة. وأشار الخبير الطاقوي في تصريحات للإذاعة، إلى أن احتياطاتنا من الغاز والبترول غير كافية اليوم لتغطية احتياجات البلاد وتصديره نحو الخارج في ظل تسارع وتيرة استهلاك الاحتياطات الطاقوية في السوق الوطنية والتي بلغت 35 بالمئة، فيما توجه 65 بالمئة منها للتصدير.

واستدل الخبير الطاقوي في هذا الإطار إلى بعض المؤشرات التي تفيد باستقرار معدل الاستهلاك من 2005 إلى غاية 2017 عند 100مليار متر مكعب، وهو ما يعني أن الجزائر استهلكت في نفس الفترة 1300مليار متر مكعب مقابل 2845 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز المسجلة عام 2015، وهو مؤشر وصفه المتحدث بالكبير جدا محذرا هنا من استمرار الوضع على حاله وتبعاته خلال سنوات 2030 وتزامنا واحتضان الباهية وهران فعاليات المعرض التاسع لمؤتمر شمال إفریقیا للبترول NAPEC 2019 تحت شعار «شراكة التحول والتنمية المستداامة»، قال مشراوي إن هذه التظاهرة الدولية فرصة ثمينة لإبرام عقود شراكة مع الأجانب، الشراكة التي تمثل حسبه 50 بالمائة من إنتاج البترول والغاز في الجزائر اليوم. على هذا الأساس، يعتقد المتحدث أن الاستثمار هو الحل الأساسي لتطوير الإنتاج ولجلب المستثمرين يجب توفير تحفيزات للأجانب ومن ذلك تحسين مناخ الأعمال ووضع أطر قانونية ونظام جبائي أكثر جادبية يتسمان بالسلاسة والمرونة والوضوح ويضمنان في نفس الوقت مصالح الطرفين، ناهيك عن العمل على استغلال الغاز الصخري وتطوير الصناعة التحويلية للمواد الطاقوية بدل تصديرها خام.

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