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السوق تعرف تذبذبا مند أسبوعين

الدول المستهلكة والمنتجة تؤكد أن سعري 60 و70 دولارا مناسبين

  10 مارس 2019 - 19:56   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الدول المستهلكة والمنتجة تؤكد أن سعري 60 و70 دولارا مناسبين

يبدو أن التذبذبات التي تعرفها أسعار النفط في السوق الدول وذلك من خلال زيادة الإمدادات الامريكية بلغت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي مزيج البرنت 65 دولارا للبرميل، بانخفاض قدره 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمائة عن التسوية السابقة، في الوقت الذي يري وزراء الدول المنتجة والمستهلكة أن سعري 60 و70 دولارا مناسبين لجل الدول.

 

بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65.78 دولار للبرميل ،بانخفاض قدره 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمائة عن التسوية السابقة وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة الى 56.25 دولار للبرميل،  وتضررت الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، ويأتي الضعف الاقتصادي في أوروبا في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في آسيا أيضا، وإلى الآن، ما زال الطلب على النفط مرتفع، خاصة في الصين، حيث ما زالت واردات الخام فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا. بيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيقلص الطلب على الوقود في مرحلة ما، وهو الأمر الذي سيفرض ضغوطا على الأسعار، وفيما يتعلق بالمعروض، تتلقى الأسعار دعما هذا العام من تخفيضات في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول، علما أن الجهود تقوضها زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام، والذي ارتفع بأكثر من مليوني برميل يوميا منذ أوائل 2018 إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 12.1 مليون برميل يوميا.

في السياق ذاته، قال وزير الطاقة الاماراتي، سهيل المزروعي، إن دولة الإمارات ستواصل تخفيض إنتاج النفط الخام بموجب اتفاق بين منتجي النفط إلى أن تصل السوق العالمية للتوازن قائلا «الامارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول «أوبك» والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها إلى أن تصل بالسوق الى التوازن المنشود».

أضاف المتحدث ذاته، الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أدى بالتزام دولة الامارات بحصتها في خفض بنسبة تتجاوز حصتها لحرصها على الوصول الى اتزان واستقرار سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن، ونقلت وكالة رويترز عن قول سهيل المزراعي إن الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين، حيث أن الدول المستهلكة ترى أن ما بين 60 و70 دولارا يعتبر سعرا جيدا مناسبا للجميع».

وسيلة قرباج

 

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