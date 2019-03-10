بعد شركة «أكسن موبيل»

«شافرون» الأمريكية تتفاوض مع سوناطراك لاستغلال المحروقات بالجزائر

باشرت شركة سوناطراك بمدينة هيوستن الأمريكية أولى المفاوضات مع الشركة النفطية شافرون بخصوص مشاريع استغلال المحروقات بالجزائر وتطوير مشاريع الإنتاج.

كشف نائب رئيس تطوير الأعمال والتسويق بشركة سوناطراك توفيق حكار، عن رغبة الشركة النفطية شافرون في الاستثمار في المجال المنجمي الجزائري، موضحا أن شركة سوناطراك قد باشرت المحادثات مع الشركة الامريكية على هامش المنتدى الجزائري الامريكي حول الطاقة واتفقا على الالتقاء بالجزائر العاصمة خلال الشهر المقبل من اجل مناقشة تفاصيل المشاريع. وحضر هذا الاجتماع وفد من سوناطراك يقوده الرئيس المدير العام عبد المؤمن ولد قدور وثلاثة مسؤولين من شركة شافرون مكلفين بالاستغلال وتطوير الاعمال والشراكات على الصعيد الدولي، كما أوضح ذات المصدر أن المؤسسة الثانية في الولايات المتحدة مهتمة باستغلال وانتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية. وعقد مجمع سوناطراك أثناء إقامته بهيوستن اجتماعا آخر مع اكسن موبيل التي تأمل في العمل بكثافة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر، وحضر هذا الاجتماع عن اكسن موبيل أربعة مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم نائب الرئيس المكلف بالفرص الجديدة في إفريقيا دايفيد ماكلين ومسؤول التسويق لمنطقة افريقيا اوفووما ايويريدو والمدير الإداري للفرص على المستوى الدولي بيت روملارت والمسؤول الرئيسي المكلف بالعلاقات مع الحكومات على المستوى الدولي رشدي يونسي. في سياق ذي صلة، أكد حكار تواصل المحادثات التي باشرها الطرفان حول الجوانب التقنية والجبائية والاقتصادية للمشاريع المقترحة من اكسن موبيل، موضحا أن الاهتمام الذي أبدته عميدة الشركات البترولية الكبرى عالميا بالجزائر جاء تثمينا لمجالها المنجمي. أضاف ذات المتحدث، أن «اكسن موبيل» وبالنظر إلى وزنها تلتزم بمشاريع استراتيجية كبرى تتطلب استثمارات هامة، أما عن استقرارها بالجزائر فسيكون بمثابة تجربة في البلد بما أنها ستشجع شركات اخرى على الاستثمار في الجزائر. في هذا الصدد، اوضح حكار أن المجمعين قد تحادثا حول مشروعين لإنتاج الأزوت والهيدروجين ودرسا إمكانية القيام باستثمارين في مجال البتروكيمياء بمبلغ يتراوح بين اثنين وثلاثة ملايير دولار.