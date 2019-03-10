شريط الاخبار
تغييرات جذرية في الأفق استجابة للحراك الشعبي «الشعب الذي احتضن الثورة التحريرية أثبت غيرته على الوطن وسمعته» «شافرون» الأمريكية تتفاوض مع سوناطراك لاستغلال المحروقات بالجزائر 30 بالمائة حجم استهلاك الجزائريين للغاز والبترول تسليم 25 عقد امتياز لإطلاق مشاريع استثمارية بتيزي وزو قيادات تكثّف تحركاتها لإنقاذ «الأفلان» من الإحالة على المتحف الدول المستهلكة والمنتجة تؤكد أن سعري 60 و70 دولارا مناسبين الطلبة وأساتذة الجامعات يتمردون على قرار حجار جامعة «مولود معمري» بتيزي وزو تتمرد على قرار حجار وزير العلاقات مع البرلمان يؤكد احتكار الدولة للنشاطات الفضائية استجابة 60 بالمائة من عمال الطاقة وسوناطراك ونفطـــــــــال للإضراب المدارس أُغلقت أبوابها والثانويون في الشارع شلل في القطاعات..اعتصام أساتذة الجامعة ومسيرات سلمية للثانويين 03 إرهابيين يسلمون أنفسهم وحجز أسلحة حربية بتمنراست إضــــــــــــــراب عــــــــــــــام يشــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــدن تيـــــــــــــزي وزو 3 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية وأحكام بالبراءة في حق 40 شابا الأحزاب تدعو الشعب إلى وقف الإضراب العام ارتفاع مساحة الأراضي المحروثة إلى أزيد من 3 ملايين هكتار مجمع سيفيتال يتضامن المضربين المديرية العامة للأمن الوطني تشيد بسلمية المسيرات وتوقف 195 «مندس» وسط المحتجين تهريــب الأمـــوال إلــى الخــــارج يُكبـــد الاقتصــاد خسائــر فادحــة الأحزاب تكثّف تحركاتها والموالاة تخفي رأسها الحراك الشعبي يحدث ندرة في العملة ويرفع أسعارها في السوق السوداء الحكومة تقرر تمديد فترة العطلة الربيعية إلى 25 يوما سيول بشرية تجتاح العاصمة وكل الولايات في الجمعة الثالثة من الاحتجاجات الشرخ يتسع بين القاعدة والأمين العام لـ "أوجيتيا" بتيزي وزو مجلة "الجيش" تشيد برابطة "جيش-أمة" وتؤكد وقوفه مع شعبه البليديون يخرجون في مسيرة حاشدة للمطالبة بالتغيير توقف حركة النقل بالجزائر العاصمة تصدع في أحزاب الموالاة وجبهة التحرير تعيش وضعا تاريخيا كثرة الطلب والحديث عن إضراب عام يُشعل أسعار الخضر والفواكه سكيران يعتديان على مواطن ويسرقان سيارته بسوريكال "الجيش يعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بتحمّلها" العدالة تبرئ المحتجين سلميا وتودع 17 «بلطجيا» الحبس المؤقت تأخــــــر فـــــــي الدراســـــــة وتأجيـــــــل للامتحانـــــــات بالجامعـــــــات حداد والأمين العام "المؤقت" ينفيان استقالتهما من "أفسيو" موثق يزوّر عقد هبة لصالح شخص للاستحواذ على فيلا عجوز أسعار النفط تنخفض في السوق الدولية الحماية المدنية تسعف 5 آلاف شخص وتخمد 727 حريق سونلغاز تبرم مع ليبيا اتفاقية تعاون في مجال إنتاج الكهرباء
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. «شافرون» الأمريكية تتفاوض مع سوناطراك لاستغلال المحروقات بالجزائر

بعد شركة «أكسن موبيل»

«شافرون» الأمريكية تتفاوض مع سوناطراك لاستغلال المحروقات بالجزائر

  10 مارس 2019 - 19:56   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
«شافرون» الأمريكية تتفاوض مع سوناطراك لاستغلال المحروقات بالجزائر

باشرت شركة سوناطراك بمدينة هيوستن الأمريكية أولى المفاوضات مع الشركة النفطية شافرون بخصوص مشاريع استغلال المحروقات بالجزائر وتطوير مشاريع الإنتاج.

 

كشف نائب رئيس تطوير الأعمال والتسويق بشركة سوناطراك توفيق حكار، عن رغبة الشركة النفطية شافرون في الاستثمار في المجال المنجمي الجزائري، موضحا أن شركة سوناطراك قد باشرت المحادثات مع الشركة الامريكية على هامش المنتدى الجزائري الامريكي حول الطاقة واتفقا على الالتقاء بالجزائر العاصمة خلال الشهر المقبل من اجل مناقشة تفاصيل المشاريع. وحضر هذا الاجتماع وفد من سوناطراك يقوده الرئيس المدير العام عبد المؤمن ولد قدور وثلاثة مسؤولين من شركة شافرون مكلفين بالاستغلال وتطوير الاعمال والشراكات على الصعيد الدولي، كما أوضح ذات المصدر أن المؤسسة الثانية في الولايات المتحدة مهتمة باستغلال وانتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية. وعقد مجمع سوناطراك أثناء إقامته بهيوستن اجتماعا آخر مع اكسن موبيل التي تأمل في العمل بكثافة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر، وحضر هذا الاجتماع عن اكسن موبيل أربعة مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم نائب الرئيس المكلف بالفرص الجديدة في إفريقيا دايفيد ماكلين ومسؤول التسويق لمنطقة افريقيا اوفووما ايويريدو والمدير الإداري للفرص على المستوى الدولي بيت روملارت والمسؤول الرئيسي المكلف بالعلاقات مع الحكومات على المستوى الدولي رشدي يونسي. في سياق ذي صلة، أكد حكار تواصل المحادثات التي باشرها الطرفان حول الجوانب التقنية والجبائية والاقتصادية للمشاريع المقترحة من اكسن موبيل، موضحا أن الاهتمام الذي أبدته عميدة الشركات البترولية الكبرى عالميا بالجزائر جاء تثمينا لمجالها المنجمي. أضاف ذات المتحدث، أن «اكسن موبيل» وبالنظر إلى وزنها تلتزم بمشاريع استراتيجية كبرى تتطلب استثمارات هامة، أما عن استقرارها بالجزائر فسيكون بمثابة تجربة في البلد بما أنها ستشجع شركات اخرى على الاستثمار في الجزائر. في هذا الصدد، اوضح حكار أن المجمعين قد تحادثا حول مشروعين لإنتاج الأزوت والهيدروجين ودرسا إمكانية القيام باستثمارين في مجال البتروكيمياء بمبلغ يتراوح بين اثنين وثلاثة ملايير دولار.

لطفي .ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات