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الأسبوع الأول من رمضان يمر بردا وسلاما على الجزائريين

تراجع بمعدل 30 دينارا للكيلوغرام في أسعار الخضر الفواكه

  02 جوان 2017 - 19:21   قرئ 103 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع بمعدل 30 دينارا للكيلوغرام في أسعار الخضر الفواكه

عرفت أسعار الخضر والفواكه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان استقرارا بسبب توفر السلع وتنوعها، مقابل ركود الحركة التجارية مقارنة بالسنوات الماضية. 

مرّ الأسبوع الأول من شهر رمضان بردا وسلاما على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، فخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بعض أسواق العاصمة، وقفنا على وفرة المنتوجات مع استقرار واضح في الأسعار، الأمر الذي استحسنه المواطنون كثيرا، لاسيما أن القدرة الشرائية للجزائريين تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، فأسعار الخضر والفواكه خلال هذه الفترة عرفت استقرارا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الماضية أين كانت أسعار هذه المواد تشهد ارتفاعا جنونيا منذ اليوم الأول من شهر الصيام. وثبت سعر البطاطا عند 45 دينارا جزائريا للكيلوغرام الواحد، وقدر سعر الكيلو من الطماطم بـ 40 دينارا، فيما بلغ سعر البصل حدود 30 دينارا، والفلفل الحلو 85 دينارا والفلفل الحار 130 دينار والكوسة «القرعة» 50 دينارا والخس 55 دينارا، فيما حدد سعر الجزر بـ 60 دينارا للكيلوغرام بينما بلغ ثمن الثوم 120 دينار، فيما عرفت أسعار الفواكه الموسمية استقرارا، حيث بلغ سعر الخوخ 110 دينار للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ ثمن المشمش 75 دينار، و40 دينارا للدلاع، بينما وصل ثمن البطيخ إلى 120 دينار. وعن الأسباب التي ساهمت في استقرار هذه الأسعار، أكد لنا أحد التجار أن وفرة المنتوج هذه السنة وركود الحركة التجارية خلال الأسبوع الأول من رمضان بالإضافة إلى أسواق الرحمة التي نظمتها الحكومة وطرحها لكميات كبيرة من السلع في الأسواق تزامنا مع دخول هذا الشهر، كل هذه العوامل ساعدت كثيرا في تنوع وزيادة المعروض من السلع المختلفة، ومن ثم المساهمة في ثبات الأسعار. وفي الصدد ذاته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن أسعار الخضر والفواكه عرفت انخفاضا بمعدل 30 دينارا للكيلوغرام الواحد و15 دينار بالنسبة للحوم البيضاء التي بلغ متوسط سعرها وطنيا حدود 280 دينار، مضيفا في تصريحه لـ «المحور اليومي» أن أسعار المواد الغذائية العامة عرفت هي الأخرى استقرار وثباتا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مرجعا ذلك إلى وفرة العرض وكذا استقرار الطلب مقارنة بالسنوات الماضية. 

لطفي العقون 

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