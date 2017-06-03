معدل الأسعار انخفض عبر مختلف الولايات

جزائريون يستبشرون خيرا مع بداية الأسبوع الثاني من رمضان

استبشر الجزائريون خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من دخول بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان بعدد من ولايات الوطن، بعد الاستقرار الذي شمل مختلف أسعار المواد واسعة الاستهلاك، على غرار الخضر والفواكه مقارنة بالأسبوع الأول، عندما عرف ارتفاعا طفيفا خلال اليومين الأولين، ليستقر معدل الأسعار خلال نهاية الأسبوع، وهو الأمر الذي اعتبره المستهلكون خيرا خاصة العائلات ذات الدخل الضعيف التي تبقى دائما المتضرر الوحيد من جشع وطمع التجار. تعرف أسعار الخضر والفواكه بمختلف أسواق مستغانم استقرارا بداية من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 60 دج، فيما تراوح سعر البطاطا والبصل من 30 إلى 45 دج للكيلوغرام الواحد، في حين وصل سعر الجزر إلى 70 دج، وبلغ سعر الفاصولياء الخضراء 90 دج والفلفل الأخضر 100 دج، والباذنجان بـ 80 دج، كما تعرف المواد الغذائية الأساسية نفس الاستقرار على غرار مادتي الزيت والسكر، أما بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء فقد سجل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 290 دج، أما اللحم الأحمر فبلغ 1100 دج. حسب مديرية التجارة للولاية فإن هذه الأخيرة جندت نحو 66 عونا للسهر على حماية المستهلك وقمع الغش، وللحد من الممارسات التجارية غير القانونية، بناء على البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ وإلى غاية نهاية شهر أوت القادم، بالإضافة إلى التكثيف من الخرجات الميدانية اليومية عبر بلديات الولاية، ومع التركيز على مراقبة النشاطات والممارسات التجارية التي تعرف إقبالا عليها للتزود بمختلف المواد والسلع ذات الطابع الاستهلاكي الواسع على غرار المخابز، القصابات، المرطبات، الحلويات الرمضانية، المشروبات بما فيها ذات التحضير التقليدي والأسماك وحتى الخضر والفواكه.

وسيلة قرباج / مراسلون