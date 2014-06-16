فيات الإيطالية ترغب في إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

شريط الاخبار
مبدأ الفصل بين السلطة والمال حظي بتزكية بوتفليقة التحالف ضد تبون غير مشروع ولا وزن له وهو رفض لقرارات الحكومة منظمات أرباب العمل والنقابات المستقلة تتبرأ من حداد وسيدي السعيد وتساند تبون شرطي يردي عشرينيا صاحب سوابق قتيلا بعد تهجمه على سيارة شرطة النفط يتعافى تدريجيا عند 49 دولارا وروسيا ستضمن استقرار السوق وداعا لمساحيق التجميل المستوردة الإفراج عن دفتر شروط ينظم سوق السيارات المستعملة أزيد من 150 مليار لاستيراد الموز و الزبيب في عز التقشف تبون.. هل هو حامل لواء التغيير والقطيعة مع الفــــــــــــــــساد؟ 134 ألف ناجح يجتازون المقابلة الشفوية للأساتذة يومي 30 و31 جويلية هامل يدشن مقرات أمنية ومراكز شرطة ووحدات حفظ النظام تفعيل قوانين حماية البيئة وردع المخالفين ابتداء من 2018 الأفافاس والعمال: أين الحساب؟ أحزاب ترفض تسييس الوضع وتطالب بمراجعة المخطط الاستعجالي لمكافحة الحرائق مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر وفرنسا وألمانيا مقصون من السكن الاجتماعي بدالي براهيم يطالبون بالرد على الطعون نقابة سونلغاز تنظم مسيرة العار اليوم ببجاية ظاهرة الغش تنتقل إلى المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدير تبون يأمر بتسريع وتيرة إنجاز أكبر ميناء في إفريقيا إلغاء 6 خطوط جديدة لـ إيتوزا تستخدم فيها حافلات طحكوت عنتر المالادي ... عانى في صمت وقاوم لوحده المرض مجلس قضاء العاصمة يفتح ملف اختلاس 8 ملايير سنتيم من كيا موتورز الفنان القدير بلاوي الهواري في ذمة الله ما حدث لعلي حداد فعل غير مقبول بدوي يتراجع عن تصريحاته السابقة ويلقي بالكرة في مرمى مساهل أمام أصحاب المخازن وغرف التبريد غير القانونية شهر لتسوية وضعيتهم جمعية حماية المستهلك تطالب برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة إنهاء مهام رئيس مشروع تهيئة مصفاة النفط بسيدي رزين منتجات غذائية تحمل وسم حلال مشبوهة في السوق الوطنية! تبون يجتمع بـ5 وزراء لدراسة ملف الحرائق وتعويض المتضررين الحكومة تعيد تجربة التشريعيات بخصوص المادة 94 لرفع نسبة المشاركة الدورة الثانية للبكالوريا تصنع الاستثناء بارتفاع نسبة المقاطعة نتائج مسابقة توظيف الأساتذة وسحب استدعاء الاختبار الشفهي غدا ندعم تقنين الحكومة للدعم بشرط إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين الجزائر تقتني 70 ألف طن من الذرة بملايين الدولارات تبون يأمر بالتحقيق في تذبذب سوق الحليب كلية الحقوق بوهران تحوّل طلبة ناجحين إلى راسبين كناس جامعة ورقلة ساخطة من طرق التوظيف حجز 8 كلغ ذهب كاسي في مطار هواري بومدين الحكومة ستصادق على مشروع تكوين مساعدين متخصصين للنيابة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. فيات الإيطالية ترغب في إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

فيات الإيطالية ترغب في إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

  20 جويلية 2017 - 14:25   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
فيات الإيطالية ترغب في إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم أمس لأربعاء بالجزائر سفير إيطاليا بالجزائر باسكوال فيرارا الذي أبدى رغبة شركة فيات كرايسلر إقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.  وأبلغ السيد فيرارا الذي كان مرفوقا بوفد من الشركة الايطالية فيات كرايسلر وزير الصناعة بأن فيات كرايسلر قد شرعت فعليا في البحث عن مناولين جزائريين لهذا المشروع حسب نفس المصدر.  وأعرب السيد بدة عن "سعادته" بهذا المشروع مشيرا أنه "من الممكن أن يدخل مرحلة التجسيد بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الذي يؤطر هذا النشاط". 

كما أكد لضيوفه الايطاليين "استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المشاريع التي تندرج في استراتيجية الحكومة" وفقا لبيان الوزارة.  من جهة اخرى تطرق الوزير خلال هذا اللقاء إلى فرص الشراكة مع الايطاليين في مختلف المجالات مشددا على أولوية القطاع المرتكزة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا نسيج المناولة لمرافقة سياسة الحكومة في مجال الصناعات الميكانيكية.  في هذا الاطار أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية داعيا المؤسسات الايطالية المجيء إلى الجزائر قصد الاستثمار فيها يضيف نفس المصدر.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات