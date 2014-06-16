روسيا تلتزم بتخفيض 300 ألف برميل نفط يوميا من إنتاجها

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده التزمت باتفاق خفض إنتاج النفط، ليبلغ متوسطه 10.947 مليون برميل يوميا، خلال يوليو الجاري.

وردا على سؤال حول التزام موسكو بخفض 300 ألف برميل يوميا وفق ما اتفق عليه مع دول "أوبك"، قال نوفاك" وصلنا حاليا إلى تقليص إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستويات إنتاج أكتوبر، وذلك منذ بداية شهر مايو، حتى بلغ في الوقت الراهن أي يوليو نحو 10.947 مليون برميل يوميا".

يشار إلى أن "أوبك" اتفقت في أواخر 2016 مع كبار منتجي الخام من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجها النفطي بما مجموعه 1.8 مليون برميل يوميا عند مستويات أكتوبر، منها 300 ألف برميل يوميا حصة روسيا، ومدد الاتفاق في مايو، تسعة أشهر أخرى حتى نهاية مارس 2018.