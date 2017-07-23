حسب مدير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بتيزي وزو

تعويض 9 فلاحين متضررين من الحرائق بذراع الميزان وتيميزار

تشرع مصالح الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، ابتداء من اليوم، في عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي عرفتها الولاية مؤخرا، حيث ستمس 9 فلاحين بكل من بلديتي ذراع الميزان وتيميزار.

أكد مدير الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتيزي وزو مجيد حمداد في تصريحاته لـ المحور اليومي أن كافة الاجراءات اللازمة من أجل إنجاح العملية تم اتخاذها من طرف المصالح المعنية. وذلك تجسيدا للمخطط الاستعجالي المكمل للتدابير المعتمدة من طرف السلطات العمومية للتكفل بمنكوبي الحرائق الأخيرة. لكن هذه المرة فإن الاجراء سيشمل فقط الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق -والمقدر عددهم بتسعة فلاحين-حيث إن خمسة منهم يقطنون ببلدية تيميزار، والبقية ينحدرون من دائرة ذراع الميزان. كما أضاف مجيد حمداد أن مصالح الهيئة التي يترأسها شرعت -مباشرة بعد اندلاع الحرائق-في احصاء الخسائر المسجلة بالنسبة للفلاحين المؤمنين لدى الصندوق والمقدر عددهم بأكثر من 200 مؤمن. وذلك عبر تنظيم خرجات ميدانية للجنة خاصة اسند إليها مهام معاينة وتقييم الأضرار بعد الشكاوى المودعة من طرف المعنيين. كما أضاف أن التعويضات ستكون على شكل صكوك بمبالغ مالية متفرقة. سيتم تسليمها للفلاحين بمقر سكناهم بحضور ممثلي الصندوق الجهوي. حيث من المرتقب أن يتم التنقل صبيحة اليوم إلى بلدية تيميزار لإتمام العملية كمرحلة أولية في انتظار تعميمها لتشمل فلاحي بلدية ذراع الميزان الذين سيستقبلون بمقر الهيئة لتسليمهم صكوكهم مباشرة بعد انهاء اللجنة من اعداد تقاريرها بخصوص ثلاثة فلاحين من المنطقة. في سياق أخر، أكد المتحدث أن هذه السرعة في تنفيذ قرارات التعويض تهدف اساسا إلى إبراز مدى فعالية الصندوق عبر برنامج التأمين الفلاحي وتشجيع المتضررين على تكرار عملية تأمينهم لدى الصندوق الذي كثيرا ما تعوّد على الوقوف إلى جانب الفلاحين اثناء الكوارث الطبيعية. عن القيمة المالية التي سيتحصل عليها كل فلاح متضرر قال المدير بأنها تختلف بتباين حجم الخسائر المحصاة. لكن أعلى قيمة سيستفيد منها فلاح من بلدية تيميزار والمقدرة قيمتها بـ 163 مليون سنتيم كتعويض عن الخسائر التي تكبدها التي شملت مساحة 9 هكتار مؤمنة. وهو المبلغ الذي يعد معتبرا-بحسبه-من مبدأ أن قيمة التعويض السنوي لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم. وهو اجراء كاف بمقدوره تشجيع الفلاحين على تأمين ممتلكاتهم قبل حلول الكارثة. وفي هذا الصدد أعرب المدير الجهوي للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، عن أسفه الشديد على تماطل فلاحي الولاية في تأمين ممتلكاتهم بدليل أن الصندوق يحصي حاليا 200 فلاح مؤمن من أصل الالاف من مهني القطاع المتواجدين عبر اقليم تيزي وزو، وذلك من رغم مجهود مصالح المديرة التي سبق وأن نظمت العديد من الحملات التحسيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية قصد استقطاب واقتناع المهنيين لتأمين ممتلكاتهم، لكن دون جدوى لأسباب تبقى مجهولة من رغم أن الأمر لا يخدم الفلاح بالدرجة الأولى لاسيما خلال الكوارث الطبيعية.