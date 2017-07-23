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أقرّ بضعف طاقة الاستيعاب التي لا تسمح باستقبالهم جميعا

وزير السياحة يبرر أسباب هجرة الجزائريين للاصطياف في الخارج!

  23 جويلية 2017 - 19:36   قرئ 96 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزير السياحة يبرر أسباب هجرة الجزائريين للاصطياف في الخارج!

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري، إن ضعف طاقة الاستيعاب على مستوى الهياكل السياحية في الجزائر، ساهم في ارتفاع عدد المواطنين المتوجهين إلى الخارج من أجل قضاء عطلتهم السنوية.

 

أعلن مرموري عن إعطاء وزارة السياحة مصادقتها لنحو 18 ألف مشروع، من بينها 500 مشروع تم الانطلاق في إنجاز 500 مشروع في الوقت الراهن، فيما سيتم استلام 80 مشروعا آخر قبل نهاية هذه السنة، موضحا خلال نزوله ضيفا على إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة أمس، أن هدف الوزارة هو بلوغ 200 ألف سرير خلال سنتين أو الخمس سنوات المقبلة على حد قوله. في سياق ذي صلة، أكد المسؤول الأول على قطاع السياحة، أن الجزائر تملك إمكانات طبيعية وتراثية، ترشحها لأن تكون قطبا سياحيا بامتياز في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في مجال الاستثمار بهذا القطاع.

حصر ذات المسؤول مشاكل قطاع السياحة في الجزائر، في ضعف السياحة الاستقبالية وقلة السيّاح الأجانب، مرجعا هذا الأمر إلى ضعف طاقة الاستيعاب مقارنة بالدول المجاورة، قائلا في هذا الصدد  إن طاقة الاستيعاب تعد من أهم سلبيات السياحة في الجزائر ، مضيفا  فلو يقرّر 5 ملايين جزائري الذين اختاروا الوجهة خارج البلد البقاء في بلدهم، أين سنضعهم بطاقة استيعاب 100 ألف سرير ، وعليه يكون الوزير قد برر هجرة الجزائريين إلى الخارج من أجل السياحة، كما تطرق الوزير إلى الإجراءات والمسائل الدولية التي تعيق بعث السياحة في الجزائر، حيث أكد مرموري، أن الحصول على التأشيرة من بين المشاكل التي كانت تشكل عائقا لاستقطاب الزوّار، مضيفا  أن إيداع ملف طلب استقبال السوّاح من قبل وكالات السياحة كان يستلزم المرور بمديرية الثقافة، ثم الحصول على رأي لجنة الأمن على مستوى الولاية، ووزارة السياحة ووزارة الخارجية، ثم ينتظر صدور التأشيرة الذي يتطلب وقتا طويلا، مطمئنا في هذا الشأن الوكالات السياحية بإزالة جميع هذه العقبات وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة ، حيث تم إنشاء لجنة خاصة بدارسة الملفات على مستوى وزارة الخارجية.

لطفي ع

 

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