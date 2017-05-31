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سفير جنوب إفريقيا دلومو دنيس من برج بوعريريج:

نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب

  24 جويلية 2017 - 20:36   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب

أكد سفير جنوب إفريقيا دلومو دنيس، أن السوق الاقتصادية الجزائرية أرضية خصبة من أجل تمتين العلاقات أكثر بين البلدين، نظرا إلى توفر الجزائر على مناخ اقتصادي كفيل بأن يكون محط أنظار رجال أعمال جنوب إفريقيا، متفائلا بتعزيز الاتفاقيات بين المستثمرين الجزائريين، خاصة أن الإرث التاريخي الوطيد وكذا الإرادة السياسية المتوفرة لدى الطرفين من شأنها أن تدفع أكثر بالعلاقات البينية اقتصاديا إلى طريق النجاح.

 

أوضح  دلومو دنيس ، أن جنوب إفريقيا تحوز على كل مقومات احتضان المستثمرين الجزائريين ضمن مختلف القطاعات الصناعية، وأن جنوب إفريقيا سلطة وشعبا يكنان كل التقدير والاحترام لكل ما هو جزائري، بالنظر إلى العلاقات التي تجمع البلدين منذ الستينيات، وهي حسبه- ترحب بكل المنتجات الاقتصادية القادمة من الجزائر، لأنها تمتاز بمعايير الجودة العالمية، ومن شأنها أن تغطي السوق الوطنية، وكشف السفير الذي نزل ضيفا على برج بوعريريج أمس، في زيارة لتحضير اتفاقية مع مصنع  أبو سعد  لمواد التجميل على أن التعاملات الاقتصادية بين رجال أعمال البلدين ستنزل إلى قاعدة  رابح- رابح ، من خلال العمل المشترك في إطار التبادل الإفريقي  إفريقي وضمان تطوير اقتصاد الدولتين، مبديا إعجابه وتثمينه الشديد للتسهيلات الجمركية الأخيرة، داعيا البنوك إلى السير على خطى الجمارك من أجل تسهيل عملية تنقل رؤوس الأموال بضوابط وبمسؤولية خدمة لاقتصاد البلدين.

أوصيف بلال

 

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