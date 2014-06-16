استرجاع 44 قطعة أرض في إطار تطهير العقار بتيزي وزو

90 بالمائة من المؤسسات الصناعية تفتقر إلى المخطط الداخلي للتدخل

شكل موضوع الأمن الصناعي وأهميته في الوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات الصناعية، أمس، محور نقاش اليوم الدراسي المنظم من طرف مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو، حيث أجمع المشاركون على أن أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات التي تحصيها الولاية التي تتجاوز 34 ألف مؤسسة، تفتقر إلى إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما أن عدد المؤسسات المصنفة ضمن الدرجة الأولى التي أودعت ملفات طلب إدراج هذا الإجراء ضمن نشاطها الإنتاجي لا تتعدى 7 ملفات.

اعتبر مدير الصناعة والمناجم لتيزي وزو بلباقي عبد الرحيم، خلال اليوم الدراس الأول المنظم من طرف مصالحه حول مفهوم الأمن الصناعي في المؤسسات الاقتصادية، أن موضوع الأمن الصناعي حديث في الجزائر التي بدأت تعطيه أهمية منذ 2004 مباشرة، بعد تسجيل حادثة انفجار محطة تمييع الغاز ولاية سكيكدة التي خلّفت وفاة 27 شخصا وإصابة 74 آخرين، عبر اعتماد سلسلة من الإجراءات والتوجه أكثر نحو تغليب عامل السلامة المهنية والمحافظة على صحة العمال والمؤسسة بحد ذاتها ومحطيها على العوامل الأخرى التي ترتكز عليها المؤسسات المتمثلة في الاستثمار، الإنتاج والتوظيف، وأضاف أن الحوادث الكثيرة المسجلة على مستوى ولاية تيزي وزو آخرها التي عرفتها بلدية فريحة، أول أمس، المتعلق بحرق وحدة لإنتاج المواد البلاستكية، كانت وراء اهتمام مديرية الصناعة بهذا المصطلح بالتعاون مع جميع الفاعلين في المجال، على غرار مديرية البيئة والحماية المدنية، بهدف تحسيس المتعاملين الاقتصاديين والمصالح التقنية داخل هذه المؤسسات، من أجل إدراج التدابير الاحترازية لتوفير الحماية للعاملين في المنشأت الصناعية، وعلى المستوى المحلي، قال المتحدث إنه من أصل 34 مؤسسة اقتصادية تحصيها الولاية وأغلبيتها من المؤسسات المتوسطة والمعصرة، تفتقد إلى إجراءات السلامة المهنية التي تختلف مستوياتها باختلاف تصنيف وحجم هذه المنشآت بنسبة تتعدى 90 بالمائة، إذ أن المؤسسات المصغرة كثيرة بالولاية، ويتحدث الأخصائيون والتقنيون حول إجراء تنصيب خلايا يقظة بداخلها تسهر على سلامة العمال وسلسلة الإنتاج على حد سواء، في حين أنه في المؤسسات المصنفة ضمن الدرجة الأولى، فإن القوانين الصادرة في المرسوم التنفيذي رقم 06/198 الصادر في 2006 تقر -على حد قول كمال ماجور إطار في مديرية الصناعة والمناجم ـ تقر ضرورة اعتماد ما يسمى بالمخطط الداخلي للتدخل وتوفير الأمن الصناعي والعمل على تحقيقه، من خلال خلق بيئة عمل آمنة تخلو من دوافع وأسباب وقوع الحوادث وما يترتب عنها من أمراض مهنية أو أخطار على المؤسسة عموما والمهددة لاستمراريتها. في سياق آخر، أضاف المتحدث أن مصالح المديرية بعد الحملات التحسيسية التي نظمتها في هذا الشأن، أحصت إيداع 7 ملفات لدى مكاتبها من طرف المؤسسات الاقتصادية المعنية والمصنفة ضمن الدرجة الأولى التي تحسب على الأصابع بالولاية، فضلا عن 250 منشأة مصنفة ضمن الدرجة الثانية، وهو الرقم الذي يبقى ضئيلا، كما دعا جميع المتعاملين الاقتصادين إلى الانخراط في هذا المسعى للحد من الحوادث الصناعية وتقليلها قدر الإمكان. أكد مدير الصناعة والمناجم عبد الرحيم بلباقي، في تصريحاته لـ المحور اليومي ، على هامش اليوم الدراسي حول الأمن الصناعي المنظم بدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، أن مصالحه قامت في إطار عملية تطهير العقار الصناعي عبر مناطق النشاطات الصناعية التي تحتويها الولاية والمقدرة بـ 16 منطقة، باسترجاع 44 قطعة أرض منحت لمستثمرين دون استغلالها، وبالنسبة لمنطقة النشاطات الصناعية ثالة عثمان، قال المتحدث إن مصالحه بالتنسيق مع الجهات الوصية استرجعت 11 قطعة عقار، وهي المنطقة التي تحصي 70 هكتارا صالحة للاستغلال من أصل 85 هكتارا تتضمنها. من جهة أخرى، قال المتحدث إنه تم حديثا منح 106عقد امتياز لإنجاز مشاريع استثمارية على مستوى مختلف مناطق النشاطات الصناعية، إلى جانب المنطقة الصناعية الوحيدة التي تتوفر عليها تيزي وزو، في انتظار تدعيمها بأربع مناطق جديدة مبرمجة عبر إقليمها.