طالبت بدمج الفئات المستثناة من الاستفادة من الإجراء الجديد

جمعية التجار والحرفيين تثمن قانون الإعفاء من الغرامات الضريبية

باركت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الضريبي الجديد والمتعلقة بالإعفاء من الغرامات المالية الراسبة عن عدم دفع الضرائب في وقتها المحدد، غير أنها طالبت بالإعفاء عن الفئات المعاقبة وادماجهم ضمن المستفيدين من اجراءات القانون الجديد.

أشادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار، بالإجراءات الجديدة لقانون الضرائب والمتعلقة بالإعفاء من الغرامات المالية الراسبة عن تجاوز المهلة المحددة لدفع الضرائب للمؤسسات الطبيعية والمعنوية للمتعاملين الاقتصادين والتجار بالجزائر، لكون هذا النص يشجع هذه المؤسسات على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. ويرى المحامي والخبير في الضرائب والجمركة، صديق عطار، أن الخطوة المتخذة -ورغم ايجابياتها- تبقى خطوة محتشمة وإجراءاتها محدودة وغير كافية لتحرير السوق الجزائري من القيود والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية التي من شأنها أن تنمي الاقتصاد الوطني، كما طالب بدوره إعادة النظر في كافة المنظومة القضائية كون قوانينها تبقى مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعض فالقانون التجاري مرتبط ومتعلق بصفة مباشرة بالقانون الجبائي والجبائي مرتبط بالجمركي، وهذا حتى تتلاءم والقوانين الاقتصادية المعمول بها عالميا لا سيما في الدول الرائدة، ولذلك يضيف صديق عطار أن قانون الاعفاء الجديد يعبر عن نظرة جزئية انعكست في تحديده للأشخاص المستفيدين من القانون واستثناء بعض الفئات كالمؤسسات محل متابعة قضائيا والمؤسسات المفلسة والمتوقف نشاطها والمتضررة أصلا بسبب هذه الإجراءات المكبلة وحصرت الاستفادة في المؤسسات التي لا زالت في طور النشاط أي المؤسسات التي تم توقيفها أصلا بسبب تراكم الغرامات لم تستفد من القانون بينما الاقتصاد الجزائري في حاجة ماسة إلى نظرة شاملة وقوانين جديدة تحرر السوق وتحمي المستثمر ومؤسسته.

كما ناد كل من الحاج طاهر بولنوار والخبير صديق عطار، إلى ضرورة تفعيل لغة الحوار بين السلطات والمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وذلك باعتبار هذه المؤسسات الاقتصادية شريكا اجتماعيا مهما ومصدرا قويا لخلق الثروة الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المحلي.