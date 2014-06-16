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بعد أسبوع من قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ:

ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة

  24 جويلية 2017 - 20:41   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن تسجيل ارتفاع كبير في سعر الأثاث بلغ نسبة 30 %، خاصة غرف الكبار والأطفال، الطاولات والكراسي وهذا خلال الأسبوع الأول الذي عقب قرار حكومة عبد المجيد تبون بمنع استيراد عدة منتوجات على رأسها منتوجات الأثاث.

 ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على لسان بن سديرة جابر، قرار الحكومة الأخير الرامي إلى منع استيراد الكثير من المنتوجات والتي تصدرتها الأثاث الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 100 مليون دولار، مطالبة في المقابل توفير البدائل الضرورية والمناسبة في أقرب وقت خاصة وأن عنصر الاحتكار والمضاربة سيطر هو الآخر على هذا القطاع وانعكس مباشرة في ارتفاع سعر هذا المنتوج الذي بلغ 30% خاصة فيما يخص غرف نوم الكبار وغرف نوم الأطفال والطاولات والكراسي، كما دفع قرار منع الاستيراد الأخير بالكثير من المستوردين وتجار القطاع الى غلق محلاتهم بسبب تضررهم الكبير، الأمر الذي يتضح جليا في غلق محلات الكثير من محلات بيع الأثاث بسوق الجملة العروف بالعلمة، أما المحلات التي استطاعت المقاومة ومواصلة نشاطها فقررت رفع سعر منتوجاتها بنسبة كبيرة مما أثر سلبا على مرونة الطلب والقدرة الشرائية للمواطن.  في نفس السياق، طالب بن سديرة الإسراع في تفعيل بدائل جديدة لتدارك الضرر وتغطية النقص الذي ظهر مباشرة بعد قرار منع الاستيراد، وذلك من خلال دعم الإنتاج الوطني الذي لا يغطي سوى 5 من الاحتياج الوطني وذلك من خلال اتخاذ قرارات رشيدة وتسهيل رخص استيراد المواد الأولية كالخشب.

منيرة بن خوشة

 

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