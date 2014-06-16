النفط يصعد مع تعهد السعودية بتقييد الصادرات

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الثلاثاء بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتبارا من الشهر القادم، ودعوة "أوبك" عددا من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج

وبحلول الساعة 11:16 بتوقيت موسكو (08:16 بتوقيت غرينيتش)، ارتفعت أسعار خام القياس العالمي "برنت" في العقود الآجلة بمقدار 22 سنتا، بما يعادل 0.45% إلى 48.82 دولار للبرميل، بعدما زاد الخام بنسبة 1.1% في التسوية السابقة

في حين، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 22 سنتا أيضا (0.47%) إلى 46.56 دولار للبرميل.وبعد اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق فيينا النفطي، والذي انعقد يوم أمس الاثنين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وضم كلا من الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب، بما يقل بنحو مليون برميل يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام